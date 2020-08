Klar med milliard-bud på Messi

Christian Eriksens klub Inter Milan er angiveligt klar til at sætte det helt store sejl for at få fat i Lionel Messi.

Særligt efter Barcelona blev maltrakteret og sendt ud af Champions Leauge med et 8-2-nederlag til Bayern München og uro på de interne linjer, er det ikke længere urealistisk, at Messi ikke slutter sin karriere i Barcelona. Noget, der ellers har været planen længe.

Skal Inter have fat i Messi nu, skal de smide, hvad der svarer til næsten to milliarder kroner. Og det er ifølge spanske Marca og italienske Gazetto Dello Sport noget, som klubben faktisk har klar.

Sådan så det ud, da Messi og Barcelona tabte 8-2 til Bayern München. Foto: Ritzau Scanpix/Manu Fernandez

På forsiden

Så sent som fredag var Messi på forsiden af sidstnævnte, hvor ordlyden var, at han er på vej til Inter.

Forsvinder Messi til den pris, bliver det et langt stykke fra, hvad hans frikøbsklausul lyder på. Her står der nemlig 5,2 milliarder, men med kontrakudløb næste sæson er det urealistisk, at præsident i FC Barcelona Josep Maria Bartomeu får så meget for sin argentinske troldmand.

Ifølge Marca har Messis far allerede købt et hus i Milanos Porta Nuova-område, der er en af byens mest eksklusive distrikter.

I Italien vil Messi kunne genoplive det uafsluttede rival-opgør med Juventus' Cristiano Ronaldo, der har bevist sig stadig at være en af Serie A's og verdens bedste fodboldspillere trods sine 35 år.

Andre bejlere

Med i kampløbet om Messi er der to andre bejlere, som de spanske medier mener, kan få den eksklusive underskrift.

Olierige Manchester City i England og Paris SG i Frankrig.

Klubber, der har så mange penge takket være deres ejerskab, at et eventuelt Messi-køb vil være en dråbe i vandet.

I Manchester vil Messi blive genforenet med Pep Guardiola, mens franskmændene kan tilbyde ham at blive angrebspartner med Neymar og Kylian Mbappe.

Hvad Messi vælger er endnu uvist. Den sidste mulighed er selvfølgelig også at forlænge med Barcelona. Klubben, der fik ham til Europa, og en klub, som han tidligere har domineret fodboldverden med.

Spørgsmålet er, om den æra er forbi med Ronald Koemans indtog i klubben.

33-årige Lionel Messi har spillet 485 ligakampe for FC Barcelona med 444 mål til følge.

