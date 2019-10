Klar melding fra Madrid: Kan nemt overbyde Tottenham

Rygterne om Christian Eriksens fremtid har stået på i lang tid, og i øjeblikket er historierne i særligt den spanske presse rettet mod, at den danske landsholdsspiller skal til Real Madrid allerede til januar.

En af årsagerne til interessen fra den spanske storklub handler angiveligt også om, at det efter sigende ikke har de store problemer med at finde pengene til Eriksen, hvis det skulle blive til et klubskifte om et par måneder.

Det skriver den spanske sportsavis AS.

Her bliver der peget på, at lønniveauet for Eriksen ikke er et problem.

Christian Eriksen viste én genialitet i landskampen mod Schweiz - næppe nok til at øge lønkravet. Foto: Jens Dresling

Det skyldes, at de har fundet frem til, at Tottenham har tilbudt danskeren en ny kontrakt, som vil give danskeren en årsløn på 44 millioner kroner.

Det er en løn, som den spanske hovedstadsklub kan matche uden de store problemer, forlyder det.

Hvis man sammenligner med eksempelvis med spillere som Luka Modric og Toni Kroos, som tjener omkring 80 millioner kroner om året. Her vil det blive et trin lavere for Eriksen, som kommer til at ligge sammen med spillere som Casemiro, Varane og Carvajal i indkomst.

Christian Eriksen er en 'letvægter' i lønbudgettet, hvis man regner i Real-kroner. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Hvis Eriksen skal skifte til januar, kræver det, at Real Madrid og Tottenham bliver enige om en pris.

I sommer skulle den have været på 520 millioner kroner, men da den danske midtbanespiller har kontraktudløb til sommer, falder prisen. Hvis det ikke bliver i januar, kan Eriksen skifte gratis til sommer.

