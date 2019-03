Klar til at vinke farvel til millioner: Stjerne vil til Barcelona

Ifølge den spanske sportsavis El Mundo Deportivo har Antoine Griezmann fortrudt, at han sidste sommer sagde nej til FC Barcelona. Den franske angriber håber at komme til Camp Nou og er klar til at tage en kæmpe lønnedgang for at få sit ønske opfyldt

Det var tæt på i sommer, og noget tyder på, at affæren mellem Antoine Griezmann og FC Barcelona er ved at blive genoplivet.

Det bliver uden tvivl et af transfervinduets helt store samtaleemner, og måske det ligefrem ender med et ægteskab denne gang.

I hvert fald skriver den spanske avis El Mundo Deportivo, at den 28-årige franskmand er klar til at æde en lønnedgang for at komme til Camp Nou.

Ifølge avisen skulle Griezmann have fortrudt, at han sidste sommer besluttede sig for at blive i den spanske hovedstadsklub.

Han havde ellers givet sit ord til Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, men det lykkedes Atlético-ledelsen og træner Diego Simeone at overbevise ham om, at han skulle blive i Madrid.

De ønskede, at franskmanden skulle føre dem til Champions League-triumf hjemme på Wanda Metropolitano, hvor denne sæsons finale spilles, men Atlético Madrid blev i 1/8-finalen sendt ud af turnering af Juventus.

Det skulle også være en medvirkende årsag til, at Griezmann igen ser mod Barcelona, da intet tyder på, at Atlético-holdet er i stand til at tage det sidste skridt.

Antoine Griezmann har flere gange været tæt på at vinde Champions League med Atlético Madrid, men klubben har ikke kunnet tage det sidste skridt. I denne sæson er de allerede færdige og får ingen finale på hjemmebane. Foto: Kieran McManus/BPI/REX

Han lavede en dokumentarfilm med titlen ’La Decisión (afgørelsen, red.) om sine overvejelser sidste sommer.

Det endte med en forlængelse - formentlig hjulpet godt på vej af de omkring 170 mio. kr. (netto!), som Atlético betaler ham for et års arbejde.

I FC Barcelona vil han ikke kunne tjene helt det samme. Griezmann kan, hvis et skifte bliver en realitet, se frem til at få ca. 120 mio. kr. om året efter skat.

I Catalonien ser man Griezmann som en potentiel afløser for 32-årige Luis Suárez, der trods pænt med scoringer i denne sæson ikke helt har tidligere tiders ekstreme niveau og desuden slås med knæproblemer.

Antoine Griezmann var tidligere på ugen kontant, da han nok en gang blev konfronteret med Barça-rygtet:

- Det er det samme hvert år. Jeg er vant til det - og træt af det.

Antoine Griezmanns nuværende frikøbsklausul er på astronomiske 1,5 mia. kr., men 1. juli falder den til godt 900 mio. kr.

Den franske verdensmester har lavet 12 mål i LaLiga i denne sæson.

