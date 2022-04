Klart svar om Braihtwaite: Han er helt ude

Martin Braithwaites situation i Barcelona ser efterhånden ud til at være gået helt i stå.

I torsdagens Europa League-kvartfinale mod Frankfurt var Memphis Depay ude med en skade, men der blev ikke plads til danskeren - heller ikke i de sidste minutter, da der blev skiftet ud offensivt i 1-1-kampen.

I den forbindelse peger den catalanske sportsavis Sport på, at Braithwaite slet ikke er en del af tankerne hos cheftræner Xavi.

- Da teutonerne (Frankfurt, red.) var blevet en mand mindre, og hvor Barca angreb, var det en god mulighed at sætte en mand ind i det område.

- Men Martin (Braithwaite red.) blev efterladt uden at have spillet et eneste minut, og han så det hele fra bænken, lyder det således fra Marca.

På vej videre?

I stedet for den tidligere EfB-angriber undlod Xavi helt at skifte ud efter udligningen til 1-1 efter 66 minutter, selvom catalanerne altså senere kom en mand i overtal.

Braithwaites spilletid i denne sæson har været meget begrænset. I den første halvdel af sæsonen var en langvarig skade i vejen for spilletid, og efter transfervinduet har indkøb på hans position sendt ham langt bagud i køen.

Det er også noget, som han nu kan mærke i forhold til landsholdet, hvor han ikke har været udtaget grundet manglende spilletid.

Braithwaite har kontraktudløb i Barcelona i sommeren 2023, men det kan være, at han allerede er videre, når denne sæson er slut.