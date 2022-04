Klubben bekræfter: Daniel Wass kan få comeback

Daniel Wass fik en forfærdelig start på livet som Atlético Madrid-spiller, men nu kan den danske landsholdsspiller øjne lyset for enden af tunnelen.

Lørdag aften er han således med i truppen, når den spanske fodboldklub møder Alaves i La Liga.

Det oplyser klubben på Twitter.

Daniel Wass kom til skade allerede i den første kamp, han spillede for Atlético Madrid. Det skete i opgøret mod FC Barcelona 6. februar.

Danskeren smed sig i græsset efter en hård tackling fra Ferrán Torres i overtiden og måtte under behandling. Det viste sig siden, at der var tale om en ledbåndsskade i det ene knæ.

Cheftræner Diego Simeone skyndede på lægestaben og trak Daniel Wass op fra jorden, så danskeren kunne komme i spil igen.

Selv om han var i tydelige smerter, humpede han tilbage på banen og færdiggjorde opgøret, inden han smed sig i græsset og blev tilset af både med- og modspillere.

Diego Simeone fik siden kritik for sin behandling af Daniel Wass, men han afviste, at der var behov for en undskyldning.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Skaden holdt Daniel Wass ude af Danmarks landsholdstrup, som senest var samlet til testkampe mod Holland og Serbien i marts.

Atlético Madrid og Alaves mødes i den spanske hovedstad lørdag aften klokken 21.00. Om danskeren rent faktisk får comeback, melder historien intet om.

Sker det ikke, er der en ny chance i den kommende uge, hvor Atlético Madrid spiller Champions League mod Manchester City.