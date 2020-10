Knuser Barcelona

Real Madrid vandt 3-1 på Camp Nou i verdens største klubkamp, der havde masser af chancer og lækre detaljer.

Et straffespark efter hjælp fra VAR, hvor Clément Lenglet helt unødvendigt rev Sergio Ramos i trøjen, blev afgørende.

Fem minutter var der spillet, før Real Madrid slog til for første gang. Karim Benzema trak ned i banen og modtog bolden. Federico Valverde løb klogt dybt, da Busquets havde valgt at tage en mindre siesta.

Alene igennem bragede Valverde iskoldt bolden op i det lange hjørne.

Valverde gav gæsterne en drømmestart. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Rekord-kasse

Men som vi så så sent som i onsdags, hvor coronaramte Shakhtar uden flere profiler scorede tre gange på en halvleg, så er madrilenernes defensiv rystende usikker for tiden.

Barcelona svarede igen blot tre minutter efter føringsmålet.

Den velkendte Messi-aflevering til Jordi Alba gjorde, at venstrebacken kunne finde kæmpetalentet Ansu Fati inde foran mål, som nemt kunne udligne.

17 år og 359 dage ung blev Ansu Fati den yngste målscorer nogensinde i et El Clásico, da han slog Rauls rekord.

Samtidig er han også yngste målscorer i historien både for Barcelona, i Champions League og på det spanske landshold.

Hvem skal stå for magien på Camp Nou, når Lionel Messi en dag hellere blot vil hygge sig med sin kone Antonella, sine hunde samt sønner?

Uden en større sammenligning er Fati lige nu i hvert fald bedste bud.

Ansu Fati er nu den yngste målscorer i et El Clásico nogensinde. Foto: lluis Gene/Ritzau Scanpix

Nå, tilbage til verdens største klubkamp. Otte minutter spillet og allerede 1-1, så var vi ligesom i gang! Puha.

Midt i første halvleg sendte Messi Ramos ned på Ramblaen med en skudfinte. Argentinerens afslutning var dog for svag. Kort efter var Benzema helt fri, men også hans forsøg manglede kvalitet. Lige på Neto.

Efter sidebyttet dummede Clement Lenglet sig noget så gevaldigt. Han valgte at holde mere end godt fast i Ramos' trøje i feltet.

Et kort VAR-tjek gav straffe. Her scorede Real-anføreren for 25. gang i træk fra pletten.

Dommer Juan Martinez Munuera skulle ikke bruge mange sekunder på at se Lenglets brøler. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Når Ramos sparker straffe er der nærmest garanti for mål. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I slutningen af opgøret igen sendte Ronald Koeman tre offensive spillere ind: Griezmann, Dembélé og Trincao.

I 87. minut kom Martin Braithwaite ind. Han tog et dybdeløb på en Messi-aflevering, men kom ikke frem til bolden.

Danskeren kunne blot se Luka Modric lukke og slukke til 3-1.

Real Madrid vinder derfor noget overraskende på Camp Nou efter to hjemmebanenederlag i træk til upåagtede Cádiz og Shakhtar Donetsk.

Med sejren topper Real Madrid La Liga. Barcelona ligger skuffende 10'er.

