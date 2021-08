Knust Messi: - Det er løgn

En meget rørt Lionel Messi fortalte, at han ikke havde lyst til at forlade Barcelona, da han skulle sige farvel til klubben på et pressemøde

Søndag satte Lionel Messi for første gang ord på nyheden, der chokerede fodboldverden. Nyheden om at den argentinske superstjerne forlader FC Barcelona.

På et 45 minutter langt pressemøde på Camp Nou fortalte en knust Messi, at han havde svært ved at sætte ord på at skulle forlade FC Barcelona.

- De sidste dage har jeg tænkt meget på, hvad jeg skulle sige. Sandheden er, at jeg ikke kan finde på noget. Det er virkelig svært efter så mange år, jeg er ikke klar til det, indledte argentineren på pressemødet.

Særligt det sidste år, hvor stadionerne har stået tomme, har gjort det endnu sværere for Messi at forlade sin hjerteklub.

- Jeg havde aldrig tænkt på at skulle sige farvel. Slet ikke på den her måde. Det har været svært at spille uden fans det seneste år. Jeg forlader klubben uden at se fansene i halvandet år. Jeg havde forestillet mig, at jeg kunne sige farvel ordentligt foran et fyldt Camp Nou, sagde en meget rørt Messi.

Det var en følelsesladet Lionel Messi, der søndag sagde farvel til FC Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

- Jeg ville blive

Efter Messi havde afsluttet sin tale brød salen ud i en lang klapsalve, imens Messi stod med tårer i øjnene, inden der var mulighed for spørgsmål fra pressen.

Her bekræftede Messi, at han ønskede at blive i Barcelona, men på grund af de økonomiske regler i La Liga kunne det ikke lade sig gøre.

- Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at blive her. Jeg ville gerne blive her. Det ville jeg ikke sidste sommer, og det sagde jeg også. I år ville jeg gerne blive her. Men det kunne ikke lade sig gøre, sagde Messi og fortsatte:

- Klubben sagde, at det ikke kunne lade sig gøre for mig at fortsætte på grund af komplikationer med La Liga. Jeg må acceptere, hvad der er sket. Og jeg må forsøge at forstå det.

Hovedpersonen fortalte, at rygterne om at klubben havde bedt Messi om at gå ned i løn var løgn. Faktisk havde den argentinske superstjerne selv tilbudt at gå meget ned i løn for at blive.

- Nyheden om at Barcelona og Laporta (klubbens præsident, red.) bad mig om en 30 procent lønnedgang er absolut falske. Det er løgn. Jeg tilbød at reducere min kontrakt med 50 procent.

Hvor 34-årige Messi nu skal slå sine folder er endnu ikke bekræftet, men den franske storklub Paris Saint-Germain skulle ifølge flere medier være tæt på at skrive under med den argentiske stjerne.

Den agentinske stjerne nåede at vinde ti spanske mesterskaber og fire Champions League-titler med den catalanske storklub. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Paris spøger

Messi blev også spurgt ind til netop PSG på pressemødet, men fodboldstjernen ville endnu ikke bekræfte, hvor han er på vej hen.

- PSG er en mulighed for mig. Men lige nu har jeg ikke nogen aftale med nogen klub. Da det blev offentliggjort, at jeg ikke skulle fortsætte for Barcelona, fik jeg en masse opkald. Men der er fortsat ikke nogen aftale med nogen.

Lionel Messi kom til FC Barcelona allerede som 13-årig, og han nåede at spille 778 kampe for klubben, hvor magikeren scorede hele 672 mål.

