Køber sig ind i La Liga-klub

Et stort navn bliver en del af ejerkredsen i RCD Mallorca

Basketball-legenden Steve Kerr er gået ind i fodbold.

Den tidligere topspiller og nuværende Golden State Warriors-træner har købt sig ind i La Liga-klubben RCD Mallorca.

Det oplyser klubben.

Den nidobbelte NBA-vinder bliver en af aktionærerne i ø-klubben, som ledes af præsidenten og manden med aktiemajoriteten, Andy Kohlberg.

Altså Steve Kerrs gode ven, afslører han i pressemeddelelsen.

- Vi er venner, og vi var sammen denne sommer. Han fortalte mig, at ejerskabet har ændret sig, og han tilbød mig muligheden for at blive en del af investeringsgruppen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steve Kerr (tv.) køber sig ind i RCD Mallorca. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

- Jeg er meget motiveret, for jeg var på Mallorca sidste sommer og se en kamp, støtte holdet og blive fan. Det er en virkelig spændende mulighed, udtaler han til klubbens hjemmeside.

Golden State-træneren fortæller, at han nu vil få tiden til at gå med andet end bare basketball. Han lover nemlig, at han vil følge intenst med i den spanske klubs La Liga-kampe på den anden side af jorden.

- Nu vil jeg se alle deres ligakampe. Det er meget motiverende, både fra et standpunkt som aktionær, men også som en, der putter hjertet ind i det og bliver en del af klubben. Og dét er spændende, fastslår han.

Kerr bliver en del af aktionærerne med et andet NBA-ikon i Steve Nash.