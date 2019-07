Købt for 900 millioner: Ronaldos efterfølger præsenteret

SE BILLEDERNE I BUNDEN AF ARTIKLEN

Mandag kunne Atletico Madrid formelt præsentere sit nye stjerneskud Joao Felix for pressen. Her blev den unge portugiser spurgt ind til de uundgåelige sammenligninger med landsmanden Cristiano Ronaldo, som han ses som efterfølger gor, men det var ikke noget den 19-årige angriber havde synderligt lyst til at dykke ned i.

- Jeg er her for at skrive min egen historie. Jeg vil blive husket som Joao Felix. Han er Cristiano Ronaldo og jeg er Joao Felix, sagde Felix ifølge Marca ved præsentationen og tilføjede om den nuværende Juventus-stjerne og tidligere Real Madrid-spiller:

- Han er en fantastisk spiller og lige nu den bedste i verden. Han har fortalt mig en masse om Madrid, som er en by, han holder meget af.

Ved præsentationen fik Felix samtidig overrakt sine nye Atletico Madrid-trøje, der har rygnummeret syv. Samme nummer som Antoine Griezmann, som Felix forventes at tage over for. Også det blev portugiseren spurgt ind til.

- Jeg bekymrer mig ikke om sådan et pres. Jeg er skal bare gøre mit arbejde, hvilket er at hjælpe holdet, sagde Joao Felix.

Atletico Madrid har købt Joao Felix for 900 millioner kroner af Benfica. Angriberen har spillet en enkelt landskamp for Portugal.

DER VAR TALE OM EN STORSLÅET PRÆSENTATION, DA JOAO FELIX MANDAG EFTERMIDDAG BLEV PRÆSENTERET I ATLETICO. Fotos: JUAN MEDINA

