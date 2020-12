Kølig Braithwaite om femte sæsonscoring: Det er mit job

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite var på tavlen for femte gang for FC Barcelona i denne sæson, da han nettede i 3-0 sejren over Valladolid tirsdag aften.

Her gjorde han det til 2-0, og det var naturligvis en glad dansker, der efter kampen talte med Barcelona TV.

- Selvfølgelig, det er mit job at score mål. Jeg er ikke glad, hvis jeg spiller uden at score. Det vigtigste er sejren, men selvfølgelig handler det om at score og hjælpe holdet med at vinde, for hvis jeg scorer og holdet ikke vinder, så betyder det ingenting.

Barcelona-træner, Ronald Koeman havde ændret lidt på taktikken til tirsdagens opgør, så både Braithwaite og Messi spillede forrest i en 3-5-2 formation.

-Jeg følte mig godt tilpas. Vi viser, at vi kan spille forskellige systemer, og i dag spillede vi godt og skabte en masse chancer via kanterne, så jeg følte, at det var en rigtig god beslutning.

Nu kan Braithwaite og holdkammeraterne se frem til en kort, men veltrængt juleferie, inden de skal i ilden igen 29. december, og derfor var sejren ekstra vigtig i dag, forklarer Martin Braithwaite:

- Den (sejren, red.) var meget vigtig for os. Specielt nu hvor vi har en kort julepause, hvor vi går på en ferie med en god følelse, og det gjorde vi i dag.

Med sejren indtager FC Barcelona femtepladsen med 24 point i 14 kampe - fem point efter rivalerne fra Real Madrid.

