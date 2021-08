Koeman: Barcelona har et fantastisk hold

Ronald Koeman glæder sig til at se, hvad fremtiden bringer for Barcelona på trods af superstjernen Lionel Messis farvel til klubben.

Det siger den hollandske cheftræner søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Med de kontrakter, vi har indgået, og de unge, som er fremtiden for denne klub, har vi et fantastisk hold. Vi er overbeviste om, at vi kommer til at give vores fans mange gode oplevelser i denne sæson, siger Ronald Koeman.

- Med lidt hjælp og opofrelse vil vi opnå det maksimale. Vi ved, hvad det betyder at være fra Barcelona, og hvad denne klub repræsenterer, tilføjer han.

Messi efterlader et enormt tomrum for Barcelona at udfylde. Argentineren har scoret 672 mål i 778 kampe for catalonierne på tværs af alle turneringer og har lavet 265 assister.

Lionel Messi begyndte sin karriere i Barcelona som 17-årig i 2004.

Barcelona og Messi var ifølge den spanske storklub enige om en ny kontrakt. Men den spanske ligas økonomiske regler - som blandt andet indebærer et lønloft - gør ifølge Barcelona, at den nye aftale ikke kan laves.

På et pressemøde søndag fortalte en grædende Messi, at han 'aldrig havde forestillet sig, at denne her dag ville komme'.

Han fortalte videre, at han endda tilbød at halvere sin løn for at få en ny kontrakt på plads i Barcelona.

Ifølge den normalt velinformerede franske avis L'Equipe kan Messi meget vel blive Paris Saint-Germain-spiller i den nærmeste fremtid.

Således skriver avisen, at argentineren stort set er enig med den franske hovedstadsklub om betingelserne for en kontrakt mellem parterne.

