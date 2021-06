Koeman bekræfter: Barcelona tæt på EM-profil

Memphis Depay har lige nu travlt med at forsøge at spille Holland videre fra gruppespillet ved EM.

Men angriberen har tilsyneladende også lidt tid til at beskæftige sig med sin klubmæssige fremtid.

Det trækker således op til et skifte fra franske Olympique Lyon til den spanske storklub FC Barcelona. Det bekræfter Barcelona-træner Ronald Koeman.

- Der er ikke skrevet under endnu, men den er der næsten, siger Koeman til hollandske Voetbal International.

- Jeg ville gerne have det til at ske i januar, men hvis det sker nu, så er det glimrende. Vi ved, hvad vi kan udrette sammen, tilføjer Koeman.

Depay kan skifte til Barcelona uden en transfersum er involveret, da hans aftale med den franske klub løber ud denne sommer.

Depay var tidligere onsdag en del af Hollands pressemøde før holdets kamp mod Østrig torsdag og blev her spurgt om et muligt skifte til Barcelona.

- Alle ved, at jeg er blevet sat i forbindelse med Barcelona gennem lang tid, og at jeg gerne vil spille under Ronald Koeman. Men lad os vente og se, og så kommer nyheden ud, siger Depay.

Depay og Koeman har tidligere arbejdet sammen, da Koeman fra 2018 til 2020 var hollandsk landstræner.

27-årige Depay har scoret 76 mål i 178 kampe for Lyon siden skiftet fra Manchester United i januar 2017.