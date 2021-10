Koeman reddet af legendesøn

De seneste uger har været særdeles turbulente for FC Barcelona.

Først og fremmest har resultaterne på banen mildest talt været uimponerende, men samtidig har der været konstante rygter om en udskiftning på trænerposten. Men her sidder Ronald Koeman stadig.

Og ifølge det catalanske medie TV3 kan han især takke Jordi Cruyff, der er søn af legenden Johan Cruyff og sportslig rådgiver i FC Barcelona, for det.

Således forlød det i flere spanske medier i sidste uge, at klubpræsident Joan Laporta havde besluttet sig for at fyre Ronald Koeman, så snart der var fundet en afløser. Men i sidste uge holdt Joan Laporta et møde med Jordi Cruyff, hvor legendesønnen overbeviste præsidenten om at holde fast i Koeman for nu.

Det råd lyttede klubpræsident til, og lørdag meddelte Joan Laporta til Koeman, at han får en ny chance for at føre klubben tilbage på ret køl.

Endvidere meddeler TV3, at Jordi Cruyff i den kommende tid vil have en større rolle at spille i Koemans stab.

Ronald Koeman, der spillede under Johan Cruyff i FC Barcelona i 1990’erne, har været cheftræner i den catalanske storklub i lidt over et år. I hans første sæson sluttede de som nummer tre i den spanske liga.