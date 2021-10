Koeman var værst i 18 år

Ronald Koeman er færdig i FC Barcelona efter halvandet år med begrænset succes, og den hollandske legende slutter som den træner i klubben med det værste pointsnit i næsten 20 år.

Således hentede Ronald Koeman 40 sejre og 11 uafgjorte i løbet af sine 67 kampe, hvilket giver ham et pointsnit pr. kamp på 1,96.

Ronald Koeman er værste Barcelona-træner siden 2003. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Det er ikke set værre for en FC Barcelona-træner, siden serbiske Radomir Antic var holdets træner i 24 kampe i foråret 2003, hvor han havde et pointsnit på blot 1,83 point pr. kamp. Radomir Antic afløste Louis van Gaal, som i løbet af efteråret 2002 ikke havde gjort det bedre. Han havde haft et pointsnit på 1,77 over 30 kampe.

Men lige siden har alle permanente FC Barcelona-trænere altså haft et pointsnit på minimum 1,99 pr. kamp. Det drejer sig om Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique, Enesto Valverde og Quque Setien.

Se her et overblik over de forskellige træneres pointsnit siden 2000:

Træner År Antal kampe Pointsnit pr. kamp Ronald Koeman 2020-2021 67 1,96 Quque Setien 2020 25 2,08 Ernesto Valverde 2017-2020 145 2,23 Luis Enrique 2014-2017 181 2,41 Tata Martino 2013-2014 59 2,22 Tito Vilanova* 2012-2013 44 2,39 Pep Guardiola 2008-2012 247 2,36 Frank Rijkaard 2003-2008 272 1,99 Radomir Antic 2003 24 1,83 Louis van Gaal 2002-2003 30 1,77 Carles Rexach 2001-2002 66 1,68 Lorenzo Serra Ferrer 2000-2001 51 1,75

*Tito Vilanova var i dele af 2012/13-sæsonen ude på grund af sin kræftsygdom, hvor assistenten Jordi Roura tog over. Jordi Roura står ikke på listen, da han blot var vikarierende cheftræner, men hans pointsnit var 1,93 pr. kamp. Statistik: Transfermarkt

Spanske medier forventer, at en tidligere Barcelona-spiller overtager magten efter Koeman.