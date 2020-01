Komisk eller tragisk? 17 fans på fyldt kæmpestadion

Den spanske fodboldforbund taler om, at der bliver en 'enestående atmosfære', og at turneringen 'er en succes og er blevet attraktiv på grund af dens nye format'.

Men blandt de spanske fans er der ikke samme glæde over, at den traditionsrige spanske Super Cup ikke længere spilles mellem pokalvinder og mester over to kampe på hver klubs hjemmebane.

I stedet spilles den spanske Super Cup nemlig med fire hold, og de spiller fra i aften og de kommende dage i...Saudi-Arabien.

Og mens spansk tv har droppet kampene i protest mod flytningen af kampene ud af landet, så er det heller ikke, fordi de spanske fans stormer til stadion.

Blot 1.010 af de 12.000 billetter, som klubberne har fået stillet til rådighed er således solgt, melder Cope.

Valencia har solgt 20 billetter, Atlético Madrid har solgt 50 billetter og Barcelona har solgt 240 billetter ud af de 3.000 billetter, som hver klub er tildelt.

En anelse bedre er det gået for Real Madrid, der har solgt 700 af de 3.000 billetter, men bag tallene gemmer sig, at de 600 billetter er solgt til klubbens fans i Mellemøsten.

Og blandt de 100 solgte Real Madrid-billetter til spaniere, så er de 83 billetter røget til spillernes venner og familie, mens blot 17 (!) billetter er solgt til private mennesker i Spanien.

Zinedine Zidane og Real Madrid-stjernerne får ikke den store spanske opbakning i Saudi-Arabien. Foto: GIUSEPPE CACACE/Ritzau Scanpix

Real Madrid og Valencia tørner sammen onsdag, mens Atlético Madrid og Barcelona mødes i morgen aften, og så spilles finalen på søndag klokken 19.00.

De tre kampe spilles på King Abdullah Sports City, der har plads til 62.345 tilskuere, og der skulle være tæt på udsolgt til alle tre kampe, men det er altså ikke spanske fans, der kommer til at dominere lydbilledet.

Foreløbig er turneringen sendt ud af landet i tre sæsoner, men det vides ikke officielt, hvor mange penge det spanske forbund har tjent på salget. Ekstra Bladets Jan Jensen er tidligere kommet sit kvalificerede bud på salgsbeløbet, og det er næsten 10-cifret, som det kan ses LIGE HER

