Komisk statistik: Fyrer træner hver gang han er skadet

Det lyder måske ret komisk, men den er god nok.

Når Barcelonas frontmand Ousmane Dembele kommer tilbage fra en skade og optræder på banen igen, sidder en ny mand i trænersædet i den catalanske storklub.

Vi spoler tiden tilbage til november 2019, hvor franskmanden måtte forlade banen efter 24 minutter i Barcelonas 2-0-sejr over Dortmund i Champions League. Det viste sig at være en lårskade.

I januar 2020 blev Ernesto Valverde fyret i Barcelona, og to måneder senere blev Dembele skadesfri.

I samme måned - februar 2020 - var planen, at den unge franskmænd var klar til comeback, men han blev atter skadet - denne gang i baglåret.

I mellemtiden var Quique Setién udpeget til den nye sherif på Camp Nou, men han fik blot otte måneder i trænersædet, før spanieren blev smidt på porten. En måned senere var Dembele atter skadesfri.

I forbindelse med landsholdstjansen for Frankrig under EM i sommer blev Dembele så skadet igen efter gruppekampen mod Ungarn, og her stod hollandske Ronald Koeman i spidsen for Barcelona.

28. oktober fik den hollandske træner fyresedlen efter stribevis af dårlige resultater for den spanske storklub.

Franskmanden har fortsat sin første scoring i igangværende sæson til gode. Han var tilbage på holdkortet mod Dynamo Kiev i midtugens Champions League-runde, men igen helt uden for truppen i lørdagens 3-3-nedtur mod Celta.