Komiske Koeman: Alt er i skønneste orden

Ifølge FC Barcelonas hollandske cheftræner, Ronald Koeman, er alting i skønneste orden, hvad angår hans stilling i den catalanske klub.

Det siger han, på trods af at Barcelona lørdag aften løb ind i endnu en skuffelse, da Atlético Madrid satte sværdet for struben og vandt 2-0 på hjemmebane.

Men allerede inden kampen havde Barcelonas klubpræsident, Joan Laporta, forsikret Koeman om, at han ville få tid til at vende den dårlige sæsonstart.

- Klarhed er vigtigt for en træners selvtillid - også for spillerne, så de ved, at træneren stadig er her, siger Koeman.

Han anerkender, at man som cheftræner er under hårdt pres, men ifølge ham er 'alting perfekt'.

- Han (Joan Laporta, red.) har truffet sin beslutning, som han sagde tidligere på aftenen, og alting er perfekt.

Trods forsikrende ord er det svært at benægte, at den catalanske storklub er i krise.

Holdet måtte tidligere på ugen rejse slukøret hjem fra den portugisiske hovedstad, Lissabon, efter et 0-3-nederlag til Benfica i Champions League.

Samme skæbne led holdet, da det besøgte Bayern München i Champions League få uger forinden, og Barcelona kan indtil videre notere sig for nul point i den europæiske turnering.

Heller ikke i den hjemlige turnering La Liga går det særlig godt for gigantklubben.

Barcelona er efter syv kampe placeret på 9.-pladsen med fem point op til Real Madrid og Atlético Madrid, der har lige mange point på henholdsvis første- og andenpladsen. Real Madrid har dog spillet en kamp færre end lokalrivalen.

Real Betis kan desuden snuppe 9.-pladsen fra Barcelona, hvis andalusierne kan slå Villarreal på udebane søndag.

Koeman tog over som cheftræner i Barcelona, efter at Quique Setién blev fyret i august 2020.

Han har en fortid i klubben, hvor han spillede sammen med Michael Laudrup fra 1989. Koeman forlod klubben i 1995 - et år efter, at Laudrup skiftede til rivalen Real Madrid.

Han førte i seneste sæson Barcelona til en tredjeplads i La Liga med hele syv point op til Atlético Madrid, der rendte med guldet.

Barcelona er i aktion igen efter landsholdspausen, hvor de møder Valencia, der ligger lige over dem i La Liga på 8.-pladsen, den 17. oktober.