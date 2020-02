Kommer Braithwaite til undsætning: - Jalousi

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Det skabte chokbølger gennem international fodbold, da Martin Braithwaite og Barcelona for første gang blev kædet sammen i medierne.

Skiftet gik igennem, hvilket affødte kritik fra flere steder.

Blandt andet har den tidligere Barcelona-spiller Rivaldo udtalt sig om klubbens valg af Braithwaite.

- For at være ærlig er jeg ikke enig, og jeg forstår ikke købet. Med al respekt har jeg min tvivl om, at han er den spiller, Barcelona behøver lige nu, sagde Rivaldo til den spanske avis AS.

Franske Julien Faubert har tidligere været igennem et sensationelt skifte til en storklub med dertilhørende kritik.

Julien Faubert - til venstre - tog røven på alle, da han skiftede til Real Madrid. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

I 2009 skiftede han fra West Ham til Real Madrid. Han nåede en halvsæson på leje og to kampe for kongeklubben, inden turen gik tilbage til London.

Med det store spring til en af verdens største klubber har Julien Faubert oplevet samme kritik som Braithwaite og giver nu danskeren gode råd med på vejen.

- Som jeg har sagt før, kan folk sige og tænke, hvad de vil. Vi taler om kæmpe fodboldklubber, som er ultra-organiserede, har rekruttering og sådan noget.

- Hvis de tager dig, er det, fordi de har fulgt dig og kender dine kvaliteter. Mange har grint enten af jalousi eller foragt. Jeg har intet problem med det. Jeg foretrækker at grine af kritikerne. På mit cv står der Real Madrid, siger den nu 36-årige pensionerede franskmand til mediet France Football.

Den danske landsholdsspiller er ny holdkammerat med Messi. Skiftet er dog ikke faldet i lige god jord alle steder. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite fik debut i lørdags, hvor han på 20 minutter var med i to mål. Ingen af dem giver dog assists til danskeren.

Søndag har han mulighed for igen at trække blaugrana-trøjen over hovedet. Her venter Real Madrid på Bernabéu i El Clásico. Morten Glinvad, ekspert i spansk fodbold, gør dig klogere på muligheden for dansk spilletid i El Clásico lige HER.

Se også: Braithwaites kone: - Blev skuffet

Se også: Før El Clasico: Perfekt for Braithwaite

Medie i modvind: - Hvorfor er han sort?

De mest sensationelle danske handler