Konge-transfer: Real Madrid henter Hazard

Chelseas Eden Hazard er ifølge flere engelske medier blevet købt af Real Madrid for mindst 750 millioner kroner

Det har været en offentlig hemmelighed længe - men nu ser det ud til, at der er enighed mellem Chelsea og Real Madrid om en overgangssum for Eden Hazard.

Ifølge den engelske avis The Guardian er den vævre midtbanespiller blevet købt for en umiddelbar pris i omegnen af 750 millioner kroner. Den pris kan dog stige, da der er flere klausuler i salget.

Den 28-årige belgier sagde i et interview efter Chelseas sejr i Europa League, at 'det ligner et farvel, men man ved aldrig i fodbold'. Dengang var kontakten etableret mellem klubberne, og onsdag blev aftalen ifølge Gurdian altså lukket.

Dermed bliver Hazard den tredje nye spiller i Real Madrid, efter at kongeklubben tidligere har købt angriberen Luka Jovic i Frankfurt for godt 500 millioner kroner og forsvarsspilleren Eder Militão i Porto for 370 millioner kroner.

Men der er mere på kistebunden i Real Madrid, der også er varm på danske Christian Eriksen. Specielt efter at danskeren onsdag luftede sin ambition om at prøve noget nyt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Tottenham dog tage sig godt betalt for Eriksen. En forventet startpris i en forhandling er således 1,1 milliarder kroner.

