Koster kassen for hver kamp

Det er lidt af en pris, som Barcelona skal af med for at få Martin Braithwaite ind i folden

10.000.000 kroner per kamp.

Sådan lyder prisen, hvis Martin Braithwaite spiller 14 ud af 14 mulige kampe, han er berettiget til i den resterende sæson for FC Barcelona.

Klubben ser ud til at være villige til at indløse Martin Braithwaites frikøbsklausul i Leganes på i omegnen af 140 millioner kroner, og derved kommer den høje kamp-pris, hvis man deler millionbeløbet ud på alle kampene.

Og mange eksperter peger allerede nu på, at Martin Braithwaite skal sælges videre til sommer, når profilerne Luis Suarez og Ousmane Dembele er kampdygtige igen.

Solgt til sommer

Barcelona-journalist fra AS Sport Juan Jimenez har sin teori om, hvordan Braithwaites karriere bliver i Barcelona, og det ser ikke alt for lyst ud.

’Han kommer sandsynligvis til at skrive en langtidskontrakt, men jeg tror, at idéen fra Barca-staben er, at han skal sælges i sommerens transfervindue. Han er ikke et fremtidigt bud på en Barca-spiller. Men hvem ved? Hvis han spiller på et fint niveau de næste 14 kampe, kunne han måske blive en god indskifter at have,’ skriver han til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De er klar til Braithwaite

Efter næsten to timers venten kom Braithwaite-agenten, Ali Dursun, onsdag formiddag susende ind til træningsanlægget i Barcelona i en mørkegrå Mercedes.

Artiklen fortsætter under billedet.

Her ankommer Braithwaites agent. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kort efter smuttede han i ligeså høj fart igen. To timer så man ham igen. Det samme tomme blik og den samme rasende fart.

Selv om det ikke er ham, vi er kommet for at se, så giver han alligevel noget sikkerhed.

Martin Braithwaite er kommende FC Barcelona-spiller.

Om end det kun er den danske presse, der er mødt op for at lede efter landsholdsspilleren, mens resten af publikum vil se deres idoler, er der alligevel flere af dem, der har hørt Braithwaite.

Ser frem til ham

Tyske Gustaf ser frem til at se en dansker i aktion, selv om det er ikke er den dybeste indsigt, han har i danskeren spil.

- Jeg tænkte, at han er en meget ukendt spiller, men han har virkelig talent. Så jeg glæder mig til at se ham i kamp.

Hvor meget kender du til ham?

- Ikke meget. Det er et kæmpe skridt. Jeg ved ikke nok om ham til at kunne vurdere, om han er klar til udfordringen. Men alle kan, hvis de gør deres bedste, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Har brug for ham

Anderledes styr på det har Santi, der endda kan Braithwaite-statistikker på ryggraden.

- Jeg tror, at han kommer i morgen (torsdag, red.). Jeg ved, at han har lavet seks mål, og vi har virkelig brug for en angriber.

- Han kan være en god erstatning for spillerne, der er skadet.

Ser du det som en drømmetransfer?

- Nej, nej. Men skaderne til vores spillere gør, at vi er nødt til det. Han skal nok få lidt succes, siger Santi med optimisme i stemmen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vælter sig i svedige øser

Da Ekstra Bladet sidste år besøgte Martin Braithwaite i Madrid, tøffede han rundt i en Audi A5 af ældre årgang. En bil, der ikke er særligt imponerende, når man sammenligner med, hvad andre velbetalte fodboldspillere har i bilparken.

Foran Barcelonas træningsanlæg bevidnende Ekstra Bladet selv, hvilke monstrøse slæder de store stjerner drønede til og fra anlægget i, og mon ikke Braithwaite selv bliver fristet til at opgradere den firehjulede.

Lionel Messi, Mercedes

Messis Mercedes-monster i AMG-udgaven kan skræmme selv de fleste, og det var da også den med stjernen bag rettet, der fik de ventende fans til at stryge op i det røde felt.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Antoine Griezmann, Rolls Royce

Så bliver det ikke meget mere porno. Med lyse, flagrende krøller og en blankpoleret Rolls Royce susede den franske verdensstjerne Antoine Griezmann videre ud i Barcelonas byliv.

Samuel Umiti, Ferrari

Man skulle tro, at forsvarsklippen i franske Samuel Umiti ville investere i et muskelbundt af en bil for at matche hans overlegne fysik. I stedet har han valgt at smide pengene efter en rød, italiensk racer i skikkelse af en Ferrari.

Lamborghini, ukendt

Det var umuligt at se, hvem der drønede rundt i denne gule Lamborghini med firehjulstræk, men flere gange kørte den til og fra anlægget i Barcelona.

Skeptisk Laudrup: Braithwaite har vundet i lotteriet

Ekstra Bladet på Camp Nou: 'Han er ikke god nok'

Agent til Ekstra Bladet: Forventer skifte torsdag