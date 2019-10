Kræver omkamp efter VAR-brøler

Det var en blandet dag på kontoret for Martin Braithwaite, da Leganes led nederlag til Levante lørdag.

Danskeren kom på måltavlen, men brændte også et straffespark senere i opgøret.

Kampen har dog fået et helt andet efterspil, for i Leganes kræver man kampen spillet om, melder BBC.

Det skyldes en episode, hvor det ikke var muligt for VAR-dommerne at kommunikere med kampens egentlige dommer, Jose Luis Munuera Montero.

35-årige Montero måtte derfor modtage et opkald over en mobiltelefon for at få den endelige kendelse at vide.

Og så pegede han på pletten og dømte straffespark til Levante.

Artiklen fortsætter under billedet.

Straffesparket blev begået mod Levantes Roger Marti, der tog sagen i egen hånd og scorede. Foto: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto via Getty Images

Episoden har fået Leganes' præsident, Victoria Pavon, til at kræve, at kampen bliver spillet om fra 44. minut, hvor hændelsen fandt sted.

I klubben er man både utilfreds over nedbruddet af VAR-systemet, men også over at straffesparket overhoved blev dømt.

- Der er sket alvorlige ting i denne kamp - som at dømme et straffespark mod os, selvom det blev begået uden for feltet, siger præsidenten.

Der var da også tale om en marginal vurdering om, hvorvidt tacklingen faldt uden for eller lige akkurat inde i feltet.

Leganes mener naturligvis, at det var udenfor.

Præsident Pavon påpeger også, at der fandt en lignende kendelse sted for et par uger siden, da hendes hold mødte Valencia.

- Her virkede VAR heller ikke, så vi føler ikke, at vi kan konkurrere på lige kår, siger hun.

Ved den lejlighed lykkedes det dog at hente et af de to point, Leganes har skrabet sammen i otte kampe.

Se også: Braithwaite helt og skurk i Spanien

Se også: Schöne scorer på direkte frispark - og ender som skurk

Se også: Vilde scener: Liverpool scorer sejrsmål i 95. minut