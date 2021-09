Krisemøde: Beslutningen er truffet

Mange tænker nok, at det kun er et spørgsmål om tid før, at Ronald Koeman er fortid FC Barcelona, efter storklubben onsdag endnu en gang blev smadret 3-0 i Champions League, hvor det denne gang var portugisiske Benfica, der var Barcelonas overmænd.

Men ifølge flere spanske medier, blandt andre Sport og AS, har den 59-årige hollandske træner lidt snor endnu.

Torsdag blev der holdt krisemøde i FC Barcelonas bestyrelse med præsident Joan Laporta for bordenden.

Her blev det bestemt. at klubben ikke vil tage en forhastet beslutning og fyre Koeman inden lørdagens storkamp mod Atlético Madrid i La Liga.

Ronald Koeman haft langt fra fået en drømmestart på sæsonen. Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Koeman kommer dog ikke til at sidde på bænken til lørdagens opgør, da han stadig udsoner karantæne, efter at træneren blev udvist i Barcelonas 0-0-kamp mod Cadiz for en uge siden.

Klubkoryfæ lurer i kulissen

Selvom hollænderren altså stadig er træner i den catalonske storklub i hvert fald lidt endnu, spekulerer de spanske medier allerede i, hvem der skal overtage det prestigefyldte job som træner for FC Barcelona.

Xavi nød stor succes som spiller i FC Barcelona. Nu vender han måske tilbage som træner. Foto: Marcus Brandt/Ritzau Scanpix

Særligt Barcelona-legenden Xavi bliver nævnt som favoritkandidat til posten. Den 41-årige spanier spillede størstedelen af sin karriere i Barcelona, inden han stoppede spiller efter fire år i Qatar-klubben Al Sadd, hvor han sidenhen har været træner.

FC Barcelona er ubesejret i La Liga med tre sejre og tre uafgjorte, hvilket er nok til en øjeblikkelig syvendeplads.