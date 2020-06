Krisemøde!

Barcelona snublede i mesterskabskampen i lørdags, hvor det blev til 2-2 mod Celta Vigo, der scorede deres udlignende mål sent i kampen. Det har tilsyneladende lagt op til krisestemning i storklubben.

Det melder den catalanske radiostation RAC1.

Her bliver der peget på, at der er alvorlige spændinger mellem spillerne og Barcelona-træner Quique Setien. Derfor var både klubbens præsident, Bartomeu, administrerende direktør Oscar Grau, førsteholdsdirektør Javir Bordas samt sportsdirektør Eric Abidal hjemme hos cheftræneren for at holde et møde.

Radiostationen beretter i den forbindelse, at Bartomeu skulle have udtrykt sin opbakning til Setien. Dog var han også meget interesseret i at høre om, hvad der skete på mødet mellem spillerne og Setien, som eftersigende skulle have været lidt anspændt.

Problemerne skulle blandt andet handle om, at Lionel Messi ignorerede assistenttræner Sarabia i en situation under kampen.

Resultatet mod Celta betød desuden, at Barcelona mistede førstepladsen i La Liga, som nu tilhører Real Madrid, der er to point foran Martin Braithwaite og Co.

Næste opgave for Barcelona er mod Atletico Madrid tirsdag aften klokken 22. Det er et opgør, som du kan følge live på ekstrabladet.dk.

