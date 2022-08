Kritiserer kaos: - Ulækkert og usmageligt

FC Barcelona har været stor aktør på denne sommers transfermarked på trods af klubbens økonomiske vanskeligheder.

Ind er kommet svinedyre stjerner som Robert Lewandowski, Raphinha og Jules Koundé, mens løntunge folk som Andreas Christensen og Franck Kessié er hentet på fri transfer.

Problemet er bare, at Barcelona ikke kan registrere en række af deres store stjerner til at spille på grund af La Ligas økonomiske regler.

Barcelona skal først reducere det årlige lønbudget med 144 millioner euro og flere spillere i truppen er blevet bedt om at bryde deres kontrakter, ligesom catalonierne har forsøgt at sælge ud af arvesølvet.

To af de dyre, nyankomne drenge Robert Lewandowski og Raphinha. Foto: Ira L. Black/Ritzau Scanpix

I en større rapport, der er offentliggjort i New York Times, bliver der kastet et nyt lys over, hvor alvorlig situationen er i Barcelona.

Sidste år havde Barcelona et underskud på godt 3,5 milliarder danske kroner.

- En astronomisk sum, der med al sandsynlighed er det største tab af et hold i historien, skriver avisen blandt andet.

Barcelonas redning blev et lån på 4,2 milliarder kroner fra Goldman Sachs.

Alligevel har Barcelona brugt over 1 milliard kroner på nyerhvervelser denne sommer ... Dobbelt så meget som Real Madrid og blandt de mest spenderende klubber i Europa ...

Martin Braithwaite forsøges presset ud af Barcelona. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Tallene i New York Times får flere fodboldeksperter i det røde felt. Den amerikanske fodboldekspert Tom Bogert har blandt andet ondt af Martin Braithwaite.

- Nyhederne fra Barcelona denne sommer er så ulækre. Braithwaite fortjener hver en krone. Det samme gør Frenkie de Jong og alle de andre. Alligevel bruger klubben 370 millioner kroner på Lewandowski og forhandler (ulovligt) kontrakter med andre spillere.

Også journalisten Grant Wahl, med flere end 830.000 følgere på Twitter, er dybt kritisk.

- Jeg har altid haft sympati for FC Barcelona, ​​men det, klubben har gjort denne sommer ved at forsøge at tvinge spillere til at gå i løn, mens de bruger enorme summer på nye spillere, er ekstremt usmageligt, skriver Wahl.

Barcelonas præsident, Joan Laporta, er mere ordknap over for New York Times, og påpeger, at han tager kalkulerede risici.

