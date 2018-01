Krohn-Dehli består lægetjek og er klar for Deportivo

Midtbanespilleren Michael Krohn-Dehli skifter fra Sevilla til Deportivo La Coruña i den bedste spanske liga.

Det blev en realitet mandag, da midtbanespilleren bestod lægetjekket i Deportivo. Han får en kontrakt gældende til sommeren 2019.

Tidligere mandag meddelte Sevilla, at klubberne var enige om en handel, og at kun et mislykket lægetjek kunne stå i vejen for overgangen.

Det klarede Krohn-Dehli imidlertid, skriver Deportivo på sin hjemmeside mandag aften.

Han har første træningsdag tirsdag, hvorefter han vil blive præsenteret for pressen.

34-årige Krohn-Dehli har spillet i Sevilla i de seneste to og et halvt år. Det er blevet til 68 kampe og fem mål.

Mens den første sæson i Sevilla efter skiftet fra Celta Vigo i sommeren 2015 var positiv for Krohn-Dehli, blev de efterfølgende sæsoner spoleret af flere skader.

I april 2016 blev Krohn-Dehli ramt af en alvorlig knæskade, efter at han var blevet skiftet ind i semifinalen i Europa League mod Shakhtar Donetsk.

Først i maj 2017 gjorde Krohn-Dehli comeback. I det første halve år af denne sæson blev det til en del kampe under træner Eduardo Berizzo, som blev fyret i december.

Vincenzo Montella blev ansat som ny Sevilla-træner kort før nytår, og italieneren har slet ikke givet Krohn-Dehli spilletid siden sin ansættelse.

I jagten på mere spilletid har den tidligere Brøndby-spiller derfor valgt at søge nye græsgange.

Deportivo La Coruña har haft en dårlig sæson og er placeret som nummer 18 lige under nedrykningsstregen i den bedste spanske fodboldrække.

I de første 21 kampe i Primera Division har Deportivo La Coruña kun vundet fire kampe og hentet i alt 17 point.

Sevilla, som også råder over landsholdsanfører Simon Kjær, er til sammenligning nummer seks med 33 point.

Krohn-Dehli har spillet 56 landskampe i karrieren - den seneste var 2-2-kampen hjemme mod Sverige i november 2015.

Se også: Krohn-Dehli skifter klub: Skal redde traditionsklub

Kæmpe krise i Real: 'Zidane kan smutte selv'