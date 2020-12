Kun én mulighed for Neymar

Præsidentkandidat i Barcelona peger på, at skal klubben hente Neymar, så kan det kun blive i 2022

Fra 2014 til 2017 spillede Neymar sammen med Lionel Messi i Barcelona. Nu er brasilianeren i Paris SG, men hans ord i forrige uge om, at han gerne vil spille med Messi igen, bliver nu kommenteret af Barcelonas præsidentkandidat Emili Rousaud.

- Vi har været i kontakt med Neymars folk, og han er kommet med kommentarer, som mange opfattede som, at han ville have Messi til Paris, siger Rousaud ifølge AS.

- Hvad Neymar sagde var, at han gerne vil tilbage til Barcelona, som han også sagde det i 2019. Lige nu kan vi bare ikke betale en transfer-sum, så det vil kun kunne ske efter slutningen af hans kontrakt, siger Rousaud.

Neymar har kontrakt med Paris SG frem til sommeren 2022, mens Lionel Messi i Barcelona altså har kontraktudløb allerede til sommer.

