Kun på Ekstra Bladet: Se Barcelona mod danskerklub

Lodtrækningen til 1/8-finalerne i Copa del Rey har maget sig således, at Martin Braithwaite og Leganes skal en tur til Camp Nou for at møde Messi og co. i Barcelona

Den spanske pokalturnering er altid god for at levere en artig overraskelse. Det så vi i seneste runde, hvor Pione Sisto og Celta Vigo måtte lade livet til fordel for Mirandes fra næstbedste række, mens upåagtede Leonesa fra tredjebedste række sendte mægtige Atlético Madrid ud.

Begge de sejrende mandskaber var med i lodtrækningen til 1/8-finalerne, hvor Mirandes trak Sevilla, mens Leonesa på ny trak en gigant i Valencia.

En af de mere interessante kampe set med danske øjne bliver spillet på Camp Nou. Her skal Lionel Messi og alle de andre Barcelona-stjerner nemlig møde Martin Braithwaites Leganes. Et opgør, du naturligvis kan se her på ekstrabladet.dk.

Den danske landsholdsangriber var faktisk på pletten mod netop Barcelona i sidste sæson på Camp Nou, så han håber helt sikkert på en gentagelse i jagten på denne sæsons niende scoring - den tredje i pokalturneringen, hvor han tidligere var på pletten med to træffer mod Real Murcia.

Alle kampene spilles fra tirsdag til torsdag i næste uge, og så snart de endelige spilletidspunkter bliver fastlagt, vil Ekstra Bladet også offentliggøre en sendeplan.

Copa del Rey 1/8-finaler

CD Badajoz – Granada

Leonesa – Valencia

Tenerife – Athletic Club

Zaragoza – Real Madrid

Mirandes – Sevilla

Rayo Vallecano – Villarreal

Barcelona – Leganes

Real Sociedad – Osasuna

EM-joker? Sisto med sand drømmekasse

Se også: Vild udvikling i 11. time: Barcelona overvejer kapring

Atlético leverer kæmpe pokal-fadæse