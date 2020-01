Kun på Ekstra Bladet: Se Wass og Real Madrid i kamp

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her. (giver også adgang til VM-boksning og Atlantic Cup med FCK, Brøndby og AGF)

Nu spidser det til. Så hvis gårsdagens straffesparksafgørelse mellem Tenerife og Athletic Bilbao var for stærk kost, så bliver det ikke rart at kigge med på Ekstra Bladets eksklusive dækning af aftenens og morgendagens Copa del Rey-opgør.

Hele fem kampe er på tapetet onsdag aften. Heriblandt Real Madrid, der nu træder ind i den fase af turneringen, hvor de ikke kan se frem til en tilsyneladende overkommelig modstander fra de lavere rækker.

Zaragoza, der i øjeblikket klatrer mod oprykning til La Liga, vil i hvert fald rulle den røde løber ud for de velbetalte Madrid-stjerner, som kommer på besøg.

Og så vil seere med rødhvide briller på håbe for en god aften for Valencia, hvor Daniel Wass med al sandsynlighed vil være en af de 22 spillere på banen fra start.

19:00: Leonesa-Valencia

Leon-klubben Deportivo Leonesa fra tredjebedste række overmandede Atletico Madrids feltlazaret i i en hjemmesejr på 2-1 i sidste uges sekstendedelsfinaler. Atletico Madrid manglede en del af deres profiler. På trods af det var det et forbløffende nederlag for Diego Simeones tidligere så frygtede tropper. Men så igen havde vi jo også lovet, at det nye format ville levere overraskelser og drama allerede fra de tidlige runder.

Leonesa viste, at de er et hold, der kan gøre ondt, hvis de får lov at ramme en i et kontrastød. Det vil Valencia formentlig være forberedte på. Wass og co. har vist sig at være en svingende størrelse i løbet af et efterår, hvor de har præsteret store sejre på fornemme adresser som Stamford Bridge og Johan Cruyff Arena og netop har selvtilliden fra en sejr på 2-0 over mægtige FC Barcelona i ryggen.

Samtidig tabte de 4-1 på Mallorca forrige runde og har i det hele taget smidt en masse point i ligaen, hvor de i øjeblikket træder vande på en niendeplads.

Atlético leverer kæmpe pokal-fadæse

19:00: Rayo-Villareal

Sidste års nummer chok i La Liga tog fusen på Real Betis og vandt på straffe i sidste uge. Den lille hovedstadsklub ligger lige midt i La Liga2-tabellen og skal op imod et Villarreal-mandskab martret af fraværet af den skadede topscorer Gerard Moreno. De gule kan godt få sin sag for imod et drilsk hjemmebanehold, der ikke har noget at tabe.

Zidane og hans mænd vil næppe tage for let på aftenens opgave. Foto: AP

21:00 Zaragoza-Real Madrid

Zidanes stjerner vandt nogenlunde komfortabelt med 1-3 ude mod Unionistas de Salamanca fra tredjebedste række i sidste runde. Uden at have alle de største navne med, men absolut heller ikke med et rent B-hold. Det vil de næppe heller turde stille op med i aften, hvor oprykningsbejlerne fra Zaragoza står på menuen.

Et hold, der har plads til 33.000 i stedet for blot 3.000 på deres stadion, og hvor presset og intensiteten formentlig vil være noget højere. Barcelona har vaklet, Atletico Madrid snublede, bliver kongeklubben de næste til at vise store svaghedstegn?

21:00: Real Sociedad-Osasuna

Et rent La Liga-opgør, hvor hjemmeholdet må påtage sig favoritværdiheden. Midtbanedynamoen Mikel Oyarzabal har sammen med det langsomt modnende norske vidunderbarn Martin Ødegaard og den brasilianske angriber Willian Jose Da Silva sørget for en solid La Liga-kampagne, hvor baskerne fra San Sebastian i øjeblikket ligger på en stjetteplads. I sidste runde slog de Espanyol komfortabelt med 2-0.

De møder La Ligas nummer 10 Osasuna, der lige nøjagtig sneg sig videre i en for deres smag nok lidt for målrig sekstendedelsfinale mod Huelva fra tredjebedste række. Sociedad og Osasuna mødte hinanden i et endnu mere målrigt opgør lige inden jul, hvor Sociedad hev en af de hårde udebanesejr på 3-4 hjem. Lad os håbe, der kommer lige så meget smæk for skillingen, når de mødes på samme stadion i aften.

21:00: Badajoz-Granada

Badajoz har taget livet af et La Liga-hold så sent som i sidste uge, hvor Eibar blev sendt hjem med et nederlag på 3-1 i sekstendedelsfinalen. Kampen mod Granada vil nok være den af aftenens kampe, færrest seere har som deres førsteprioritet, men ikke desto mindre vil det blive interessant at se, om La Ligas nummer 11, Osasuna, får en mere nådig skæbne end ligakollegerne fra Eibar i aften.

