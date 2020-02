Kun på Ekstra Bladet: Topholdenes skræk er et skridt fra finalen

Mirandés har i denne sæson slået tre hold fra La Liga ud af den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Miniputklubben fra det nordlige Spanien er kun et mirakel mere fra finalen

Mirandés er blevet spansk fodbolds kæledægge - og topholdenes skræk!

Den lille klub fra det nordlige Spanien har i denne sæsons udgave af Copa del Rey sendt storklubber ud på stribe, og nu er turen kommet til Real Sociedad.

Den baskiske klub leverede selv en lille sensation, da de på Bernabéu sendte mægtige Real Madrid ud. Rivalen Athletic Bilbao fulgte op med at slå FC Barcelona, men kvartfinalens ubetingede underdog-historie fandt sted på Estadio Municipal de Anduva.

Det lille stadion skælvede endnu en gang, da Mirandés sænkede Villarreals gule ubåd. Oprykkeren fra den næstbedste række vandt 4-2, og Villarreal var den tredje La Liga-klub, som måtte lade livet på Mirandés lille fodboldfort.

Klubben er blevet vant til at gøre det umulige muligt, og Real Sociedad kan i hvert fald ikke sige, at de ikke er advaret inden de to semifinalekampe i Copa del Rey.

Hvem er Mirandés?

CD Mirandés kommer fra Miranda de Ebro i det nordlige Spanien. Industribyen, der har omkring 40.000 indbyggere, er den næststørste i provinsen Burgos.

Klubben blev stiftet i 1927 og har aldrig været i den bedste spanske række. Den har tilbragt hovedparten af sin tid på enten tredje eller fjerde klasse, men rykkede i sidste sæson op i den næstbedste række for kun anden gang i klubhistorien.

CD Mirandés ligger lunt i midten af Segunda División. De bør ikke komme i problemer i denne sæson og kan med en god afslutning muligvis endda nå en plads i playoff-spillet.

Mirandés-heltene fejrer det overraskende avancement til pokalsemifinalen. Foto: Edu Del Fresno / Ritzau Scanpix

Klubben har hjemmebane på det lille Estadio Municipal de Anduva, hvis kapacitet er 5739. Klubbens tilhængere er kendt som 'marea rojilla' (det røde tidevand). CD Mirandés bliver kaldt både 'Los Rojillos' (de røde) og 'Jabatos' (unge vilde vildsvin).

Hvordan er de kommet så langt?

Det har været en lang og hård vej til semifinalen for CD Mirandés, og eventyret var tæt på at slutte allerede i første kamp.

De var to minutter ind i tillægstiden bagud 4-3 på udebane til Coruxo fra den tredjebedste række, men fik udlignet på straffespark og lavet sejrsmålet til 5-4 i 119. minut.

Også i næste runde måtte de igennem forlænget spilletid. På udebane slog de UCAM Murcia 3-2, inden de hjemme i 1/16-finalen besejrede Celta Vigo 2-1 efter 120 minutters fodbold.

Pione Sisto scorede i øvrigt i opgøret, der blev overværet af 2407 tilskuere.

Pione Sisto scorede mod Mirandés, men det var ikke nok til at sende Celta videre. Foto: Francois Lenoir / Ritzau Scanpix

Celta var det første af tre hold fra La Liga, som Mirandés har sendt ud. I 1/8-finalen vandt de 3-1 på hjemmebane over Sevilla (tilskuertallet var nu vokset til 4500), inden de i kvartfinalen for øjnene af 4428 tilskuere slukkede Villarreals pokaldrøm med en 4-2-sejr.

Hvordan er formen?

Glimrende! CD Mirandés er ubesejret i de seneste to måneder. I starten af december tabte de 2-1 ude til topholdet Almería, men siden har det været en lang succeshistorie for oprykkeren.

De har ikke tabt i de seneste 12 kampe og fik i weekenden 2-2 på udebane mod Sporting Gijón. Hjemmebanen er noget af et fort, og efter et nederlag i sæsonens første hjemmekamp har de i ligaen vundet fem og spillet syv kampe uafgjort på eget græs.

Hvem står i spidsen for holdet?

Holdet trænes af den tidligere Athletic Bilbao-forsvarer Andoni Iraola. Den kun 37-årige basker, der spillede 510 kampe for Bilbao, blev fyret i sit første trænerjob på Cypern, men har siden sommer med succes stået i spidsen for CD Mirandés.

Mirandés-træner Andoni Iraola havde en stor karriere som spiller i Athletic Bilbao. Foto: Martin Meissner / Ritzau Scanpix

Iraola fik syv landskampe for Spanien og fik faktisk sin landsholdsdebut i Aarhus, da han blev skiftet ind i stedet for Sergio Ramos i en spansk 3-0-sejr over Danmark.

Hvem skal man holde øje med?

Sevilla burde nok have holdt øje med Matheus Aiás i 1/8-finalen. Den hurtige angriber, der er lejet i engelske Watford, kørte rundt med andalusiernes forsvarsspillere og scorede to gange.

Den 23-årige brasilianer scorede også en enkelt gang mod Celta Vigo runden før, og såmænd også det første mål i kvartfinalen mod Villarreal.

Matheus Aiás har flyvende i Copa del Rey. Foto: Edu Del Fresno

Matheus Aiás er i alt noteret for fem scoringer i denne sæsons udgave af Cope del Rey, og kun Real Sociedads Alexander Isak har med syv scoringer gjort det bedre.

Topscorer for Mirandés i denne sæson er kantspilleren Martín Merquelanz, som klubben har lejet hos den kommende semifinale-modstander Real Sociedad.

Han var virkelig i hopla mod Villarreal, hvor han scorede en gang og lagde op til sit holds tre øvrige mål.

Har de været så langt før?

Ja, tilbage i sæsonen 2011/12 var de også den store pokaloverraskelse i spansk fobold. De slog Villarreal, Racing Santander og Espanyol ud og nåede helt frem til semifinalen. Her tabte de over to kampe sammenlagt 8-3 til Athletic Bilbao.

CD Mirandés spillede dengang i den tredjebedste række, men rykkede op den sæson.

Klubben har fine pokaltraditioner. Den vandt i både 2011 og 2012 den lokale Castilla y León Cup, mens CD Mirandés i sidste sæson sejrede i Copa Federación de España.

Det er en pokalturnering for klubber fra tredje- og fjerdebedste række i Spanien.

Kan jeg se kampene mod Real Sociedad?

Svenske Alexander Isak og norske Martin Ødegaard har været store profiler for Real Sociedad i denne sæson. Foto: Susana Vera / Ritzau Scanpix

