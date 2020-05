Kun seks sikre – Braithwaite er ikke en af dem

Næsten alt er til salg i FC Barcelona denne somme. Corona-nedlukningen vil skønsmæssigt koste catalonierne minimum 1,5 mia. kroner, og selv om truppen i en periode har skåret lønnen med 70 pct., så er det dog immervæk stadig nogle fornuftige månedslønninger, der tikker ind omkring den 1. hos Leo Messi – og Martin Braithwaite.

Marca beretter, at lønningerne i klubben i denne sæson samlet rammer 4,7 mia. kroner af en omsætning, der vurderes til 7,8 mia. kroner. Derfor er stort set alle i truppen til diskussion – problemet er bare, at de spillere, hvis kontrakter løber længere, kan få svært ved at hente den samme hyre i en anden klub.

Derfor har de ingen interesse i at forlade FC Barcelona.

Ifølge Marca er Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann og Ansu Fatu de eneste seks, der med sikkerhed ikke bliver langet over disken i et hastigt sommerudsalg.

Alle andre er ifølge Marca på transferlisten, så FC Barcelona kan få skrabet midler sammen til at hente to spillere, klubben er brændt varm på: Lautaro Martinez, Inter, og Miralem Pjanic, Juventus.

Det vil sige, at Martin Braithwaite overhovedet ikke kan føle sig sikker på, at han ikke bliver lagt under et gevaldigt pres, selv om hans kontrakt løber hele fire sæsoner endnu.

Når krybben er tom, bides hestene som bekendt, og det er ifølge Marca et faktum, at usikkerheden spreder sig i Barca-truppen.

- Ingen ved, hvad fremtiden bringer i fodbold, men jeg håber på at være en del af Barcelona i næste sæson, siger franske Clement Lenglet til RMC.

Han har endda spillet 29 kampe for klubben i denne sæson og gjort det fint, men han får løbepas – ifølge Marca – hvis der kommer et acceptabelt bud på ham, når transfervinduet åbner.

Ivan Rakitic er ikke tilfreds:

- Jeg ville have foretrukket, at klubben var kommet ud og sagt, at jeg bliver – bare for at stoppe rygterne, sagde han for nylig til Cadena COPE.

Netop Rakitic, Neto og Arturo Vidal er nogle af de ældre spillere, der formentlig vil søges skudt af, men også coming men som Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembele, Moussa Wague og Junior Firpo er til salg.

Marca nævner i øvrigt ikke Martin Braithwaite med en stavelse.

