'Kun to ligaer er i spil for Messi'

I flere år spiste de morgenmad samme sted i Barcelona og udvekslede den type høflighedssnak, der følger med den slags rekreative rutiner.

Siden har journalisten Luna Christofi fra sin spanske bopæl fulgt Lionel Messis karriere tæt. Og lige nu kan hun følge en rygtestrøm, der næsten overhaler argentinerens berømte fodskifte.

- Det springende punkt er jo, hvorvidt man bliver enige om den klausul, siger hun med adresse til den exit-klausul, der er bygget ind i Messis kontrakt.

Her er man uenige om, hvorvidt en frist er overskredet. Og så handler det i øvrigt om 700 millioner euro.

- Vi taler altså om over fem milliarder kroner, påpeger Luna Christofi, og dermed er feltet af mulige Messi-klubber begrænset.

- Man kan jo ende med en form for forlig. De står dog ret langt fra hinanden nu, og det er jo et fint billede på det dårlige forhold, at man sender en fax til klubben.

Messi vinker udelukkende farvel af sportslige grunde og havner formentlig i London eller Paris, mener Luna Christofi. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Messi kunne ikke drømme om at forlade Barca for at tage til USA, Kina eller Mellemøsten, selv om pengene kunne være gode der.

- Aldrig. Det her er en sportslig beslutning. Og set i det lys er der vel reelt kun to ligaer i spil, Serie A og Premier League, siger hun men kalder dog Paris Saint Germain for en outsider.

- Tryghedsnarkoman er et grimt udtryk, men Messi har brug for trygge omgivelser. Dem kan han finde i City og til dels i PSG.

- Han vil være et sted, hvor han kan vinde ligaen og har chancen for at vinde Champions League. Og så håber han vel også på at kunne blive kåret som verdens bedste igen en gang eller to.

- Manchester City er oplagt af flere grunde. Dels er der jo Pep Guardiola og hele hans stab, som han kender.

- De to havde også deres ups and downs i perioden sammen i Barcelona mellem 2008 og 2012. Men det var jo en ubetinget succes. De er begge krævende og kompromisløse i deres tilgang.

- Jeg tror bare, han vil vinde det, han ikke har kunnet med Barca på det seneste. PSG er en outsider. De var i finalen i år, og han ville havne i en treenighed med Neymar og Mbappe – som han tidligere var det med Neymar og Suarez.

Det skal under alle omstændigheder være en klub med mange penge, siger Luna Christofi, der har svært ved at se Messi havne i Inter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ronald Koeman har givet sig selv en svær start i Barcelona med kiksede udmeldinger og hårdhændede fyringer, mener Luna Christofi. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Uholdbart for Barca

Har Luna Christofi været lidt overrasket over udviklingen omkring Messi, så er hun det ikke mindre i forhold til Ronald Koemans entre i Barcelona, hvor hollænderen straks gik i gang med at rense ud i truppen.

Sammenholdt med hans udmeldinger har han givet sig selv en svær begyndelse, mener hun.

- Suarez blev fyret pr. telefon, og det har givet ham en dårlig start i forhold til klubbens fans. Retorisk er han ikke sluppet super-elegant fra det.

- Barca tager hul på en ny start med Koeman, men snart tager man måske hul på endnu en ny start fra næste sommer efter præsidentvalget, som skal afholdes i marts.

- På den måde er spansk fodbold både vanvittigt og charmerende bygget op. Det er medlemmerne, der bestemmer. Det skal nok blive underholdende, siger hun med et hørligt smil.

Sådan et er der ingen grund til at lufte som Barca-fan lige nu.

- Klubben er i en uholdbar situation. Problemet er, at man er nødt til at sælge for at kunne købe nye. Og hvad er dine aktiver værd? Hvad kan du få for en Suarez, en Vidal, en Rakitic? Og hvad kan du så købe bagefter?

Luna Christofi indrømmer, at hun ikke er helt oppe på talentsituationen i Barcelona.

- Selvfølgelig er der talentfulde unge, men det er ikke mit indtryk, at der er en ny Iniesta eller Xavi i sigte. Til gengæld kan nogle af de unge måske have gavn af, hvis Messi er væk. Alt har jo været betinget af ham, og nu får også Koeman så mulighed for at sætte sit helt eget præg.

Danske Martin Braithwaites skæbne tør hun ikke byde på.

- Jeg aner ikke, hvad der skal ske med ham. Vi ved ikke, hvad Koeman kender til ham. Men Martin er ikke nogen stor brik. Han er hverken løntung eller et stort salgsobjekt. Hvis jeg var ham, ville jeg blive hængende og tage mit livs eventyr.

