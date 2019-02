La Liga-dansker afviste januarskifte

Den tidligere Brøndby-spiller Andrew Hjulsager har ikke været i stand til at bide sig fast på holdet i Celta Vigo, siden han skiftede til den nordspanske klub i januar 2017. I det netop overståede transfervindue kunne danskeren have skiftet klub, men valgte at takke nej.

Det samme var tilfældet for den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor, der ligeledes kunne have skiftet væk fra Celta, og som også valgte at blive i klubben i stedet.

- Der var bud på Emre og Andrew, men i sidste ende foretrak de at blive, udtaler Celta Vigos sportdirektør, Felipe Miñambres til Atlántico Diario.

Galicerne tog en stor skalp, da de lørdag besejrede Sevilla med 1-0 på hjemmebane. Det var dog uden Andrew Hjulsager og Emre Mor i truppen. Sidstnævnte er udeladt af disciplinære årsager.

Hjulsager har kun fået spilletid i 9 LaLiga-kampe i denne sæson på et lettere kriseramt Celta Vigo-mandskab, som er placeret på en 16. plads i ligaen med et enkelt point ned til nedrykningsstregen.

