La Liga-stjerne dømt for overgreb: Nu er han fyret

Celta Vigo-angriberen Santi Mina er sparket ud af klubben efter at være blevet dømt skyldig for seksuelt overgreb

Idømt fængsel og fyret.

Realiteten er hård for den spanske fodboldspiller Santi Mina, som sidste år blev idømt fire års fængsel for seksuelt overgreb, og nu har hans klub, Celta Vigo, også givet ham sparket.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse fredag.

Da Mina i maj 2022 blev kendt skyldig i dommen, smed Celta Vigo ham omgående af klubbens førstehold, men spanieren formåede at holde karrieren kørende en sæson til.

Det lykkedes nemlig spanieren at score et lejeophold i saudiarabiske Al Shabab i sidste sæson, men efter returen til La Liga-klubben denne sommer stod det klart, at den voldtægtsdømte angriber ikke kunne fortsætte i klubben.

Episoden fandt sted i sommeren 2017, da Mina forgreb sig på en kvinde i sin tid i Valencia CF.

Støtte fra La Liga

Celta Vigo meddeler, at klubbens beslutning om at fyre Santi Mina var ensidig og har tiltrukket sig støtte fra La Liga, som bakker op om beslutningen.

Ifølge klubben har ligaen støttet klubben i beslutningen om fyringen, og ville 'støtte og forsvare klubben til det sidste, inklusiv de sportslige konsekvenser, det måtte have'.

Den nordvestspanske klub har analyseret sagen og de dertilliggende juridiske alternativer siden dommen fra retten i Andalusien kom 19. juli.

Santi Mina har spillet 163 kampe for Celta Vigo og lavet 42 mål og 17 assist. Det bliver næppe til flere.