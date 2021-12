Spansk fodbold ... 18. dec. 2021 kl. 22:15 Gem artikel Gemt artikel

Læge: Agüeros hjerteproblemer kan skyldes virus

Roberto Peidro, der er Sergio Agüeros hjertelæge, fortæller, at spillerens hjerteproblemer kan have at gøre med en virusinfektion. Angriberen stoppede sin karriere onsdag