Lægernes dom: Karrieren i stor fare

Sergio Aguero har måske spillet sin sidste professionelle fodboldkamp.

FC Barcelona-angriberen har i den seneste tid gennemgået flere hjerteundersøgelser, efter han i slutningen af oktober måtte udgå med vejrtrækningsproblemer i La Liga-kampen mod Alaves.

Og det er altså resultatet af undersøgelserne, der sår tvivl om, hvorvidt den 33-årige argentiner bør betræde grønsværen igen.

Det erfarer det spanske medie Radio Catalunya.

Mediet skriver, at lægerne, der har undersøgt Aguero, har givet den rutinerede angriber besked om, at hans karriere er i alvorlig fare for at være slut på baggrund af undersøgelsernes resultater.

Det er angiveligt blevet konkluderet, at Sergio Aguero har en hjertesygdom, og at han gennem de næste måneder skal observeres yderligere, inden den endelige konklusion på angriberens karriere skal træffes. Men der hersker efter sigende en vis pessimisme blandt lægerne omkring hans muligheder for at spille fodbold igen.

Sergio Aguero skiftede denne sommer fra Manchester City til FC Barcelona.

Har har kun spillet fem kampe for den catalonske storklub.