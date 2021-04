Lærer af målkonge: 'Han har fået mig til at tænke lidt anderledes'

Martin Braithwaite træner hver dag med nogle af klodens bedste spillere i FC Barcelona.

Selvfølgelig lærer man noget og bliver bedre, når man går op og ned ad en mand som Lionel Messi, men en tidligere svensk målkonge er også med til at gøre Martin Braithwaite skarpere foran kassen.

Det fortæller den 29-årige danske landsholdsangriber i et interview med TV2 Sport.

Svenske Henrik 'Henke' Larsson er assistenttræner for Barça, og Braithwaite nyder godt af Larssons erfaringer i et straffesparksfelt.

I slutningen af 90'erne og starten af dette årtusinde pumpede Larsson bolde i mål for Feyenoord, Celtic og FC Barcelona, og Braithwaite suger til sig, når svenskeren tegner og fortæller.

- Han var selv en stor spiller med en god karriere, så jeg kan godt lide at stille ham spørgsmål og høre, hvad han tænker.

- Han har vist mig nogle små facetter i spillet, som har fået mig til at tænke lidt anderledes, hvilket er sindssygt interessant, siger Martin Braithwaite til TV2 Sport.

Henrik 'Henke' Larsson var som spiller i FC Barcelona mellem 2004 og 2006 og havde ofte den samme rolle, som Braithwaite nu har i storklubben fra Catalonien.

'Henke' var en mand, man kunne sætte ind, når der skulle ske noget.

Som i Champions League-finalen i 2006 for eksempel, da han med to målgivende pasninger sørgede for, at FC Barcelona vendte 0-1 til 2-1 mod Arsenal.

Henrik 'Henke' Larsson lavede i løbet af to sæsoner 19 mål i 59 kampe for FC Barcelona. Foto: Gustuan Nacarino/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite har nu været i FC Barcelona i lidt over 13 måneder og står foreløbig noteret for otte scoringer i 48 kampe.

I interviewet med TV2 Sport siger han, at han føler, at han er blevet en bedre spiller, og at især hans spidskompetencer er blevet forbedret i tiden som Barcelona-mand.

Martin Braithwaite og FC Barcelona skal lørdag aften på sæsonens muligvis vigtigste opgave.

Det formstærke Barça-hold møder Real Madrid i El Clásico i Madrid.

FC Barcelona ligger nummer to med 65 point, mens ærkerivalen er på tredjepladsen med 63 point.

Atlético Madrid fører fortsat La Liga, men deres forspring til FC Barcelona er skrumpet ind til blot et enkelt point.

Eksperten: Vælg kaptajn fra derby

Se tallene: Sådan har VAR ændret din klubs sæson