Lagt for had af fodboldfans

Hun skrev det, som enhver fodboldfan frygter at høre, når en klub ikke er en forening, men i stedet på fremmede hænder.

- Fatter de det ikke, skrev hun om Valencias vrede fans.

- Det er vores klub, og vi kan gøre med den, hvad vi vil, og ingen kan sige noget.'

Det må have løbet koldt ned ad ryggen på den spanske storklubs fans - men også fodboldfans i almindelighed, for udenlandske investorer og ejere er ved at blive en normalitet i toppen af sporten.

Ordene faldt i en nu slettet Instagram-story.

Siden er hun blevet bestormet med beskeder fra vrede Valencia-fans, hvor beskeden er ret klar: Klubben er nok deres, men passionen er hos fansene. Hashtagget #Limgohome er også hyppigt brugt om miliardær-familien, som overtog kontrollen over klubben i 2014, da Peter Lim gjorde sit indtog.

Nu fortæller datteren Kim, at beskederne fra fansene er blevet så hårde, at hun ser sig nødsaget til at råbe op.

- Alle har en grænse. De har chikaneret min familie og den kinesiske race verbalt gennem længere tid. Jeg føler, at der skal svares omgående for at stoppe cyber-mobning, fortæller hun til Mothership.

- Jeg beskytter min far og den kinesiske race, for de (Fansene, red.) bliver ved med at sige, at kineserne er feje og 'skrid med kineserne'.

- Når de gør det her, så tænker de sikkert, at det vil få mig til at bukke under, men det får mig bare til at gå i rette med dem.

Peter Lim ejer også hovedparten i den engelske klub Salford City, hvor blandt andre David Beckham og Phil Neville også ejer en andel. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Peter Lim er blandt Singapores rigeste, og er god for over 15 milliarder ifølge Forbes seneste opgørelse.

I starten blev han set som en redningsmand, fordi han reddede klubben fra en stor gæld og fik sat gang i stadionbyggeriet igen.

Valencia, der siden 2018 har haft danske Daniel Wass på holdet, har oplevet store højdepunkter rent sportsligt i perioden, hvor de blandt andet har været i en Europa League-semifinale, vundet Copa del Rey og flere gange været med i Champions League, så er de nu i krise og ser ud til at misse de europæiske pladser. Dog vandt de seneste kamp mod Valladolid.

Og stadionet Nou Mestalla er der stadig ikke nogen slutdato på.

