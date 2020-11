Lang pause til Barcelona-komet

Trods slem skade: - Braithwaite er ikke en mulighed

Det 18-årige FC Barcelona-talent Ansu Fati står over for en cirka fire måneders lang pause på grund af en skade i venstre knæ.

Det oplyser den catalanske storklub mandag på sin hjemmeside.

Den spanske landsholdsspiller gennemgik mandag en vellykket operation efter en skade i menisken i det venstre knæ i lørdagens kamp mod Real Betis.

Skaden til Ansu Fati kan potentielt betyde mere spilletid til den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite. Han har hidtil stået bag Ansu Fati i køen om spilletid på de offensive pladser i Barcelona.

Ansu Fati, der er født i Guinea-Bissau, men repræsenterer Spaniens landshold, har trods sin unge alder allerede spillet 43 kampe for Barcelona.

I denne sæson er det indtil videre blevet til ti kampe for stortalentet. Han er blevet noteret for fem scoringer og to assister.

Lørdagens kamp mod Betis endte med en 5-2-sejr til catalonierne.

Dermed sikrede de sig tre tiltrængte point efter en noget hakkende sæsonstart. Barcelona er nummer otte i La Liga med 11 point efter syv kampe.

Real Sociedad topper overraskende ligaen med 20 point efter ni kampe.

Han skulle også have haft rødt

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret