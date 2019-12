Laudrup 28 år senere: - Jeg blev vred

Michael Laudrup har vundet 5-0 i El Clásico. For både FC Barcelona og Real Madrid.

Bedre indgangsvinkel får man næppe, når man får til opgave at varme op til det store brag, som spilles 18. december.

Den danske fodboldlegende fortæller på FC Barcelonas hjemmeside om sine mest mindeværdige opgør, trænerlegenden Johan Cruyffs kæmpe indflydelse og den pibekoncert han blev mødt af, da han skiftede fra Barcelona til Los Blancos. Sidstnævnte oplevelse har han tidligere omtalt som den værste dag i sit liv.

Et af Laudrups bedste minder i den traditionsrige duel var kampen mod Real Madrid for 28 år siden. Han scorede selv et fabelagtigt mål, som normalt ville blive fremhævet i hele fodboldverdenen efter en 2-1-sejr. En anden detalje stjal dog overskrifterne og det gjorde ham faktisk ret sur.

- Jeg kan stadig huske den Clásico-kamp i januar 1991, hvor vi vandt 2-1. Den dag spillede Hristo Stoichkov og Ronald Koeman ikke, så kampen var svær for os fra start. Jeg spillede angriber og scorede en flugter til 1-0 efter et oplæg fra Andoni Goikoetxea, skriver Laudrup.

- Men efter kampen talte alle mere om Predrag Spasić' selvmål, som havde givet Barça sejren, end mit mål. Jeg blev vred og kunne ikke forstå, hvorfor der ikke blev talt om mit mål.

- Så gik der noget tid, og jeg endte med at forstå, at Spasic' mål var meget atypisk. Udover den kortvarige vrede var jeg selvfølgelig glad for at få sejren, og vi havde heldet med os i den kamp.

Spasic' uheldige hovedstød figurerer som et af de mere spektakulære selvmål i fodboldhistorien. Blandt andet med den sejr lykkedes det Michael Laudrup og Barcelona at bryde Real Madrids liga-dominans, som havde varet fem år. De vandt selv fire år i streg derefter.

Efter flere år som træner har Laudrup nu et mere stilfærdigt fodboldliv, hvor han giver den som tv-ekspert. Foto: Lars Krabbe/Polfoto

Kun to sæsoner blev det til i Real Madrid, men Laudrup nåede dog at vinde La Liga med Los Blancos. Foto: Denis Doyle/AP/Ritzau Scanpix

I 1994 skiftede Laudrup til rivalerne fra hovedstaden og vandt så mesterskabet der.

- Jeg var, når alt kommer til alt, heldig at have spillet i disse kampe, som vi som spillere holder af. Nu nyder jeg dem stadig, og jeg nyder dem med passion, men væk fra banen, lyder det fra Laudrup.

Laudrup tror på en 2-1-sejr til Barcelona og tildeler dem favoritværdigheden på grund af hjemmebanefordelen. Lige nu er der dødt løb mellem de to giganter i toppen af La Primera Division, så det udsatte opgørs betydning er enorm.

