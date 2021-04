Laudrup steget af toget: Pausen bliver til stop

Man skal aldrig sige aldrig i fodbold - det er der masser af eksempler på - men danske Michael Laudrup kan meget vel have haft sit sidste trænerjob.

Det er efterhånden tre år siden, at Danmarks største fodboldspiller sidst sad på trænerbænken, men dengang stoppede han og tog en pause, fordi der var andre ting i livet, han ønskede at udforske.

Michael Laudrup sagde dengang til TV2 Sport, at det var en pause på ubestemt tid, men mere og mere tyder på, at den pause er blevet til et regulært trænerstop.

Laudrup, der kommenterer Champions League på 3+, fortæller i et interview med El Pais, at han ikke umiddelbart savner jobbet så meget, at han vil tilbage i det.

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været træner i tre år. Jeg har det godt med mit nye live. Jeg har tre børnebørn. Der er tidspunkter, hvor jeg savner det, men jeg tror, at hvis jeg går tilbage i det, vil det være 11-12 måneder om året, hvor det er et hårdt, krævende liv. Pres hver eneste dag, hver eneste uge. Jeg savner det, men nok ikke nok.

- Jeg ser meget fodbold, men det er ikke det samme. Der er kampe hver eneste dag. Mange gange sætter jeg en serie eller en film på. At se fodbold hver eneste dag er for meget, siger Michael Laudrup.

- Han kan noget andet end de andre

Laudrup tog ham på fersk gerning

Michael Laudrup var senest træner i Qatar. Foto: Lars Poulsen

Døren er dog ikke helt lukket til trænerverdenen.

- Jeg har været i fodbold, siden jeg var 17 år som både spiller og træner og med alt, det bringer med sig. Som kommentator nyder jeg fodbold på en anden måde.

- For hver måned eller år, der går, vil det blive sværere at stige på trænertoget. Når man står af, er det svært. Der er unge, dygtige trænere. Jeg kan ikke garantere, at jeg aldrig vender tilbage, men jo mere tid, der går, jo sværere bliver det naturligvis. Men fodbold vil altid være en del af mit liv, siger Michael Laudrup.

Michael Laudrup, 56 år, var senest træner for Al Rayyan, og han har også klubberne Lekhwiya, Swansea City, Mallorca, Spartak Moskva, Getafe og Brøndby på sit træner-cv. Han indledte karrieren som Morten Olsens assistenttræner på landsholdet.

Eksperten: Vælg kaptajn fra derby

Bagom super-kuppet: Sådan kaprede de Agger