Legendarisk græs sat til salg

Det er svært at komme udenom FC Barcelonas fodboldstadion Spotify Camp Nou, når snakken går på legendariske fodboldarenaer.

Udover at være Europas største fodboldstadion, så har græsset på 'Barcas'-hjemmebane budt op til fodboldspil på allerhøjeste hylde igennem tiden med blaugrana-stjerner som Messi, Ronaldinho, Cruyff og sågar danske Michael Laudrup.

Det mytiske stadion, der har stået siden 1957, er nu under ombygning. Derfor spiller FC Barcelona nu sine hjemmebanekampe på byens Olympiske Stadion, mens renoveringen af Spotify Camp Nou står på.

Og netop på grund af den verserende renovering har den catalanske hovedstadsklub set sit snit til at tilbyde sine passionerede fans en unik mulighed. Hvis de selv skulle sige det.

For 50 euro (cirka 372 kroner, red) var det muligt at købe en stump græs omkranset af en miniature-model af Camp Nou. Mere eller mindre så det ligner, at du kan have Camp Nou på kaminhylden derhjemme.

Men mestrene fra sidste sæson er dog kommet sent til øllet.

Deres evige rivaler Real Madrid, der huserer på det ligeså legendariske Estadio Santiago Bernabeu, kom først på den bizarre forretningsidé.

Efter deres Champions League- og La Liga-vindende 21/22-sæson begyndte madrilenerne at sælge græsstumper fra deres hjemmebane omkranset af en mini model af Bernabeu. Præcis ligesom FC Barcelona har gjort det nu.

Som kongeklubben selv skriver i salgsopstillingen af deres græsklump:

'En autentisk og ægte stump fra stedet, der har overværet de store Real Madrid-sejre i de vigtigste turneringer i fodboldens verdenshistorie'. Til den nette sum af 60 dollars - svarende til 418 danske kroner.

Desværre for de passionerede FC Barcelona-fans er 'Camp Nou med græs' udsolgt allerede nu, men til Real Madrid-fansene er der håb. Varen er stadig på lager i skrivende stund.