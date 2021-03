Legende dybt imponeret: Han er en gave til holdet

Polyvalent.

Det var et ord, tidligere dansk landstræner Morten Olsen brugte i flæng om spillere, der var gode på flere positioner.

Og Valencia-spilleren Daniel Wass er måske den mest polyvalente danske spiller i dag.

Han har spillet central midtbane, offensiv midtbane, højre kant og højre back, og det imponerer tidligere Valencia-spiller Gaizka Mendieta.

- Når du har en spiller som ham, der kan dække flere positioner, er det en gave til holdet, siger spanieren til Ekstra Bladet ved et virtuelt La Liga event.

Daniel Wass (venstre) har spillet for spanske Valencia siden 2018. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

- Han nyder ikke højre backen

Selvom Mendieta er dybt imponeret af Daniel Wass, ser han også suboptimale ligheder med sin egen karriere.

- Jeg kan se, at han ikke nyder at spille backen, ligesom jeg ikke nød det, når jeg spillede der. Man vil gerne frem og angribe, men man har defensive pligter, som man skal passe.

- Det er ikke en rar følelse, når man skal gøre noget, som ikke er instinktivt, siger Gaizka Mendieta, der nåede at spille to Champions League-finaler for Valencia.

Gaizka Mendieta nåede selv store ting med Valencia og er to gange kåret til Europas bedste midtbanespiller. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Daniel Wass er ikke fuldstændig afvisende, da Ekstra Bladet spørger ham ind til Mendietas ord.

- Når jeg spiller højre back, tænker jeg nok mere offensivt end defensivt. Det vil jeg gerne give ham ret i, siger Daniel Wass.

Flyttet rundt på banen

Den 31-årige dansker har været godt berejst både på destinationer og positioner.

Han brød igennem hos Brøndby netop som højre back, spillede offensiv midtbane i franske Evian, rykkede lidt tilbage på midtbanen i spanske Celta Vigo og er nu i Valencia, hvor han han for tiden spiller på højre side af midtbanen.

- Jeg fik meget frihed til at gå med frem i Brøndby, så jeg har altid haft gode offensive kvaliteter, men efter jeg kom til Frankrig og spillede offensiv midtbane, lagde jeg meget på mit offensive spil, siger Daniel Wass til Ekstra Bladet.

Den polyvalente landsholdsspiller er på kontrakt i Valencia indtil sommeren 2022 og har fundet en glæde ved at spille 'lidt af det hele'.

- Jeg føler, at jeg gør det over middel på flere positioner i Valencia, og det har også givet mig en glæde ved at spille flere pladser.

