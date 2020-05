Legende hylder Laudrup: - Aldrig set nogen bedre

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Både Guillermo Amor og Michael Laudrup havde begge stor andel i Johan Cruyffs succesfulde 'Dream Team' i 1990'erne.

Den tidligere spanske midtbanespiller er fuld af roser over for sin tidligere danske holdkammerat i FC Barcelona, skriver den spanske avis El Pais.

- Her taler vi altså om en spiller, som har sat sit tydelige præg, uden at komme ind på grundene til hans afgang fra klubben, siger Amor.

Laudrup forlod som bekendt Barca til fordel for ærkerivalerne fra Real Madrid tilbage i 1994.

En dag, han husker tilbage på som den værste i sit liv.

Amor optrådte også for den spanske landshold, hvor det blev til 37 kampe for den vævre spanier. Her sidder han med nummer syv på trøjen til højre på billedet. Foto: Desmond Boylan/Ritzau Scanpix

Aldrig set nogen bedre

Guillermo Amor husker også tilbage på andre forhenværende kolleger og fremhæver Bernd Schuster, som viste lovende takter som ung, og Luis Figo, som han kalder et både fysisk og teknisk vidunder.

- Vi var et stærkt hold, som altid vidste, hvor hinanden var, fortæller spanieren.

- Men nogen gange var vi luret af modstanderen og vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Men så var svaret simpelt: Vi spillede den til Michael.

En hel generation har været påvirket af den falske 9'er, Laudrup udøvede under Cruyff, påstår Amor endda.

Under Champions League-finalen i 1992 overværede spanieren danskeren fra tilskuerrækkerne grundet en karantæne, da Barca krydsede klinger med Sampdoria.

- Jeg har aldrig set en bedre spiller én mod én, siger han.

- En ting er at modtage bolden i løb, en anden er at sætte forsvaret med bolden i behold. Jeg mindes ikke nogen unik kamp for Laudrup, for det var så godt som hver eneste kamp, hans tekniske genialiteter fandt sted, tilføjer han.

Se også: Juve-ikon afslører: - Alkohol var hans svaghed

To alen af samme stykke

Til gengæld var det også forholdet mellem Laudrup og Cruyff, der ødelagde forholdet mellem Laudrup og FC Barcelona.

- Jeg kan ikke klare det mere, sagde danskeren, efter han blev udeladt af Champions League-finalen i 1994.

Op til da havde fulgt en periode, hvor den hollandske træner ifølge Laudrup aldrig blev tilfreds med sin danske stjerne, selvom præstationerne stod på rad og række i Barca.

Til sidst blev det for meget for 'Mister', som lavede det forbudte skifte til Real Madrid, hvorefter en taxachauffør i Barcelona famøst udtalte:

'Vi hader ham så meget, fordi vi elskede ham så meget.'

I dag er Amor en del af den sportslige ledelse i FC Barcelona, der i spænding venter på, hvornår de kan fortsætte deres ræs mod La Liga-titlen.

Amor blev opfostret af Barcas La Masia-akademi og tørnede ud for førsteholdet i ti år inden skiftet til Fiorentina i 1998.

Michael Laudrup gør sig i dag som ekspert og kommentator hos Viasat.

