Legende vender hjem til Real Madrid

725 kampe.

Så mange gange optrådte målmand Iker Casillas for Real Madrid.

Efter fem år i Porto stoppede han i sommer karrieren og vender nu hjem til Real Madrid.

Her bliver han vice-direktør for Real Madrid Foundation. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

'Han repræsenterer vores klubs værdier og er den bedste målmand i vores historie', lyder det.

Real Madrid Foundation arbejder på 'social integration af dem, der lider af enhver form for marginalisering, samt for at fremme og formidle alle de kulturelle aspekter, der er knyttet til sport'.

