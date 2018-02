Legenden raser efter ny ydmygelse: Jeg væmmes

- Jeg væmmes.

Så hårde er ordene fra cheftræner Zinedine Zidane, efter Real Madrid lørdag kun fik 2-2 på udebane mod Levante, der ligger fjerdesidst i Primera Division.

Forsvarsspillet i forbindelse med hjemmeholdets to mål har bragt den tidligere så succesfulde Zidanes humør en etage ned under kulkælderen.

- Jeg væmmes over resultatet, det er svært at tage.

- Efter vores andet mål skulle vi holde på bolden, intet andet, og defensivt var vi ikke gode, siger Zinedine Zidane ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Real Madrid var foran 1-0 og kom siden på 2-1 med ni minutter igen.

Emmanuel Boateng udlignede til 1-1, efter at Sergio Ramos i opbygningen til målet kiksede i offsidefælden.

I det 89. minut udlignede Giampaolo Pazzini, da han fik lov at smutte mellem Dani Carvajal og Raphaël Varane i det usammenhængende Real-forsvar.

- Sandheden er, at kampen var under kontrol, og vi havde gjort den hårde del af arbejdet, som er at score. Vi fik scoret det andet mål, men vi lavede to fejl, og de scorede to gange, siger Zinedine Zidane.

Den tidligere stjernespiller har haft problemer med skader i truppen, men valgte inden kampen mod Levante at udtrykke blind tillid til sine spillere, efter at Real Madrids ledelse ikke købte en eneste spiller til førsteholdet i januars transfervindue.

- Jeg har tiltro til min trup. Jeg har blind tillid til spillerne, intet andet. Det er dét, jeg ønsker at vise, og truppen gengælder følelsen i form af arbejde, fight og med attituden, at det ikke er forbi endnu, sagde cheftræneren ifølge Reuters.

- Medierne taler, som om La Liga allerede er afgjort, men det tror jeg ikke på, at den er. Du ved aldrig i fodbold, og vi vil prøve at vinde alle vores kampe, lød det.

I tabellen er Real Madrid på fjerdepladsen nu 18 point efter FC Barcelona med 17 kampe tilbage. Topholdet har kun lukket 10 mål ind. Zinedine Zidanes mandskab har set modstanderne score 21 gange.

Storklubben er også slået ud af Copa del Rey og skal i Champions League op imod Paris Saint-Germain.

Se også: Kolossal nedtur: Bundhold snyder Real

Se også: Krohn-Dehli fik debut i Deportivo-ydmygelse

Se også: Barcelona på vej i finalen: Se Messi og Suárez trylle