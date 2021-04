Legendens fejl: Ville ramme Ramos med albuen

Sergio Ramos har i mange år været en af verdens bedste forsvarsspillere, og for mange angribere har det ikke været nemt at stå over for den nu 35-årige spanier.

Det gælder eksempelvis den nu 40-årige Aritz Aduriz, der gik på pension i sommer.

I et radiointerview med Marca fortæller legenden fra Athletic Club i Bilbao, at Sergio Ramos var den spiller, som gik ham mest på nerverne. Og så ville han engang også slå Ramos ned med en albue, men ramte i stedet en af Real Madrid-stjernens holdkammerater.

- Det er klart, og jeg har fortalt Ramos mange gange, at det var et mareridt at spille mod ham, siger Aduriz.

- Makkerparret Ramos og Pepe var meget sjovt at spille imod. Jeg nød det meget, men jeg har sagt det til Sergio mange gange: det var hårdt!

Aduriz (forrest nr. to fra højre) nåede en håndfuld landskampe sammen med Ramos for Spanien. Foto: Paolo Giovannini/AP/Ritzau Scanpix

Aritz Aduriz er blandt de største målscorere på San Mamés i Bilbaos historie. Foto: Alvaro Barrientos/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg må sige noget, jeg aldrig har sagt før: Jeg blev smidt ud på Bernabeu, fordi jeg sendte en albue i hovedet på Mahamadou Diarra - et frygteligt og grimt slag, som jeg slet ikke er stolt af det - men jeg ville ramme Sergio Ramos. Jeg lavede en fejl i mit spring, fortæller han.

Ironisk nok blev Sergio Ramos i 2017 - altså godt ti år efter episoden - udvist for at sende en albue i hovedet på netop Aritz Aduriz.

Angriberen, der i 15 år bankede mål ind for klubber som Real Valladolid, Mallorca, Valencia og i særdeleshed Bilbao, tilføjer imidlertid, at han elsker Ramos, og at de to tidligere landsholdskolleger er venner i dag.