Legendens råd til Braithwaite: Bliv og kæmp!

Den tidligere La Liga-topscorer Diego Forlán kalder Barcelona et fantastisk sted og mener, at det er et privilegium for Martin Braithwaite at være holdkammerat med de bedste af de bedste

Som ambassadør for La Liga følger Diego Forlán fortsat godt med i spansk fodbold, selvom han nu er træner i hjemlandet Uruguay.

Han har da også bemærket Martin Braithwaites præstationer i La Liga.

Den danske landsholdsangriber fik en fin start i FC Barcelona, men vil få sværere ved at få spilletid nu, for Forláns landsmand Luis Suárez har brugt coronapausen på at blive sin knæskade kvit.

- Når han (Braithwaite, red.) får nogle minutter, skal han skal gøre sit job, så godt han kan, og forsøge at hjælpe holdet. Så ved man aldrig, siger Forlán, der råder danskeren til at blive på Camp Nou - også selvom det skulle knibe med at få spilletid.

- Han er et fantastisk sted. Alle vil give deres ene arm for at være i den position og træne med de spillere. At være i så stor en klub og træne med de bedste af de bedste er et privilegium.

- Det er godt for ham, og når du er i en storklub, må du kæmpe for at få chancen, siger Forlán og peger på sin tid i Manchester United, hvor han ofte sad udenfor, men lærte meget, som kom ham til gode senere i karrieren.

Blandt de største 41-årige Diego Forlán er blandt de største fodboldspillere og personligheder i Uruguay. Han spillede 112 landskampe og scorede 36 mål. Kun Suárez og Cavani har lavet flere mål for 'La Celeste'. Forlán var den store stjerne på det hold, der i 2010 blev nummer fire til VM. Han lavede fem mål og fik Guldbolden som turneringens bedste spiller. På klubplan var han i blandt andet Manchester United, Villerreal, Atlético Madrid og Inter.

Bedst gjorde han det i spansk fodbold, hvor han blev ligatopscorer i både 2004/05 og 2008/09. I sæsonen 2004/05 delte han desuden den europæiske topscorerpris, Guldstøvlen, med Thierry Henry. Forlán vandt både Premier League og FA Cup'en med Manchester United og Europa League med Atlético Madrid. Han førte desuden sit land til triumf i Copa América i 2011 og scorede to gange i finalen. Forlán stoppede sin aktive karriere i august 2019 og blev kort før jul præsenteret som ny træner i Peñarol. Ekstra Bladet talte med Diego Forlán i forbindelse genstarten af spansk fodbold. Han er ambassadør for La Liga og stillede op til interview med flere danske og skandinaviske medier, herunder Ekstra Bladet. Vis mere Luk

FC Barcelona spiller lørdag aften deres første kamp siden coronapausen. Førerholdet møder Mallorca på udebane.

