Legendens søn jagtet vildt

VM-stjernerne har også idoler: - Han er helt fantastisk at se på

Fra 2014 til 2016 var han assistenttræner på det danske håndboldlandshold, og som spiller vandt han tre gange EM-guld, to gange VM-guld og tre gange OL-sølv med de svenske håndboldherrer.

Nu er den svenske målmandslegende Tomas Svensson blevet 52 år, og hans 19-årige søn Max Svensson har overtaget rampelyset.

I onsdags fik teenageren debut for spanske Espanyol i den spanske pokalturnering Copa del Rey - ikke som håndboldspiller, men i fodbold.

- Det var en drøm, der gik i opfyldelse, siger fodboldangriberen Max Svensson til Aftonbladet.

Tomas Svensson stod bag Gudmundur Gudmundsson på det danske landhold. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han er født og opvokset i Spanien på grund af farmands håndboldspil i flere spanske klubber - blandt andre FC Barcelona. Max spillede som barn også håndbold, men under fodbold-VM 2010 skiftede han sportsgren, da han så Spanien snuppe VM-guldet, og det skifte har han ikke fortrudt, for fodboldtalentet er stort.

- I sommeren 2018 ville alle de store klubber i Spanien have ham. De tre største klubber i Italien tilbød ham økonomisk mere end de spanske - og der var også en engelsk klub, siger Tomas Svensson, der med spansk kone er flyttet tilbage til Spanien.

- FC Barcelona pressede stenhårdt på og sagde til mig 'Tomas, selvfølgelig skal fyren spille her, du ved, hvordan det er', siger Tomas Svensson.

Tomas Svensson efter en af sine utallige sejre med det svenske landshold. Foto: Lars Poulsen

Selvom Max Svensson som barn var Barcelona-fan, så valgte han Espanyol og skrev under på en fire-årig kontrakt.

- Det er prestigefyldt at spille på Barcelonas akademi, men uddannelsen er lige så god hos Espanyol og skridtet op til A-holdet hos Barcelona er meget større end hos Espanyol, der havde en længere plan med mig, siger Max Svensson.

Efter onsdagens debut for førsteholdet i Copa del Rey drømmer han om at spille i den bedste liga i enten Spanien, Tyskland eller England, og ifølge faderen har han et utroligt 'killerinstinkt', har blik for spillet og hader at tabe.

- Men han er ikke så høj, så det var nok rigtigt at satse på fodbolden frem for håndbolden, siger Tomas Svensson om sin 182 centimeter høje søn.

Max Svensson talte svensk som barn, men efter mange år i Spanien taler han nu kun spansk og regner også med at holde med Spanien, når de møder Sverige til sommerens fodbold-EM.

Tomas Svensson stoppede som assistenttræner for det danske håndboldlandshold lige inden OL 2016, hvor han blev afløst af Henrik Kronborg.

