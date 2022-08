Lewandowski lyner igen i sikker Barcelona-sejr

34-årige Robert Lewandowski har fået en glimrende start på tilværelsen som FC Barcelona-spiller.

Søndag scorede han for anden uge i træk to gange for det spanske storhold, da han gjorde det til 2-0 og 3-0 i en 4-0-sejr over Valladolid på Camp Nou.

Med sejren har Barcelona nu syv point efter tre kampe i den nye sæson, hvor klubben via en række sommertilgange håber at revanchere sig for en skuffende sidste sæson.

En af holdets nye, danske Andreas Christensen, var søndag fraværende på grund af feber.

Hjemmeholdet startede med tre andre af sine dyre sommerindkøb på banen. Jules Kounde, der er købt i Sevilla, fik debut i forsvaret, og længere fremme huserede Raphinha og Robert Lewandowski.

Tæt på polsk hattrick

Og netop de to sidstnævnte ligner en duo, der allerede nu har fået god kontakt med hinanden.

Raphinha leverede i første halvleg således to knivskarpe indlæg fra højre til den polske målmaskine. Det første blev headet på indersiden af stolpen og dansede langs stregen, mens det andet fra tæt hold blev sendt i nettet til 1-0 med noget, der mindede om et karatespark.

Kort før pausen blev det også 2-0. Ousmane Dembélé serverede bolden for fødderne af en fremstormende Pedri, der midt for mål i feltet fordoblede Barcelonas føring.

Efter 65 minutter brugte Lewandowski hælen og fik ved hjælp af en afretning øget til 3-0.

I overtiden var han også tæt på sit første hattrick, men overliggeren forhindrede det. I stedet lukkede og slukkede Sergi Roberto på riposten.

