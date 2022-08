Lewandowski med besked til fans: Kan kun undskylde

Robert Lewandowski var tidligere på sommeren ude med nogle hårde udtalelser om Bayern München, men efter skiftet til Barcelona har den polske bomber nu erkendt, at han derved også sårede sydtyskernes fanbase.

- Jeg er klar over, at jeg sårede mange af fansene. Jeg forstår dem godt, og jeg kan kan undskylde for det. I den situation var det vigtigt og nødvendigt for mig at gøre det klart, at jeg var klar på et skifte, lyder det således, ifølge Bulinews, fra Lewandowski.

- I sidste ende er vi alle sammen blot mennesker, ikke? Efter 12 år i Tyskland stod det klart for mig, at jeg var færdig der. Det ønskede jeg at gøre klart... for det var ikke nemt for Bayern at acceptere at sælge mig på det tidspunkt.

Robert Lewandowski afviser desuden, at han skulle have haft et problem med Bayern München-cheftræner Julian Nagelsmann.

- Jeg havde aldrig nogen personlige problemer med ham, og jeg kritiserede aldrig ham eller hans taktik offentligt. Vi snakkede meget sammen, og vi havde en tæt dialog. Men det er bare en del af spillet, at man ikke altid er enige om, hvad der skal ske på banen, siger Lewandowski således.

Robert Lewandowski kan få sin La Liga-debut på lørdag, når Barcelona tager imod Rayo Vallecano i sæsonpremieren.